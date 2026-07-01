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Mellbevágta a forintot, ami most kiderült a magyar gazdaságról: durván drágul az euró és a dollár

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Kisebb emelkedéssel rajtolt szerdán a pesti tőzsde, a Mol és a Richter is erősen kezdett. A forint jelentősen gyengült az euróval és a dollárral szemben is a magas első negyedéves államháztartási hiányról árulkodó adatra.
K. T.
2026.07.01, 09:08
Frissítve: 2026.07.01, 09:19

Iránykereséssel indult a szedai kereskedés a pesti tőzsdén, az iráni tárgyalások mellett fontos makroadatokra figyelnek a kereskedők. A forintot megütötték reggel a megugró hazai államháztartási hiányról árulkodó adatközlést követően.

tőzsde, BUX, MOl, OTP, forint
A pesti tőzsde emelkedéssel, a forint mélyrepüléssel kezdett szerdán / Fotó: Móricz Sabján Simon

Kisebb emelkedéssel rajtolt a pesti tőzsde, a BUX index 0,1 százalékkal 140 035 pontra kapaszkodott fle a nyitást követő percekben. A vezető hazai részvények közül 

  • az OTP 0,05 százalékkal 45 930 forintra fordult le,
  • a Mol árfolyama fél százalékkal 3 718 forintra erősödött,
  • a Richter papírjai 0,2 százalékkal, 12 070 forintig kapaszkodtak,
  • a Magyar Telekom kurzusa pedig nem mozdult a keddi, 2650 forintos záróárról.

A mai kereskedést az iráni tárgyalások alakulásáról szóló hírek mellett fontos marogzdasági adatok befolyásolhatják. Délelőtt érkezik az eurózóna inflációjára vonatkozó friss, júniusi adat, amely a pénzromlás kisebb enyhüléséről árulkodhat a várakozások szerint. Délután az amerikai ADP foglalkoztatottsági adat mozgathatja meg az árfolyamokat.

 MOL részvény
MOL részvény09:18:27
Árfolyam: 3 726 HUF +26 / +0,7 %
Forgalom: 106 932 682 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az Equilor reggeli piaci kommentárjában az amerikai-iráni egyeztetésekrőlazt írja, a WTI olaj árfolyama a 70 dolláros szint alá süllyedt a ma hajnali kereskedésben, miután az egyeztetésekről nem érkeztek negatív hírek. Várhatóan lassan halad majd a folyamat, egyelőre a memorandumban szereplő témakörökről tárgyalnak, újabb vállalásokat csak akkor tesznek majd a felek, ha ezek a pontok teljesültek.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint jelentősen gyengült, amiben a meglepően magas, kilenc százalékos hazai első negyedéves GDP-arányos államháztartási hiányról szóló KSH adatközlés játszhatott szerepet.

A hazai fizetőeszköz az adatközlést követően, fél nyolckor állt meredek gyengülő pályára a főbb devizákkal szemben.

Az euró árfolyamát 356,1-ről 356,6 forintig rántották fel pár perc alatt, kilenc órakor 356,5 forintnál állt a jegyzés, 0,3 százalékkal magasabban, mint az előző napon.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,4 százalékot rontott a magyr valuta, a keresztárfolyam a 312,9-es szintig szökött fel, ahonnan kissé korrigált a tőzsdenyitásra a kurzus.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizák közül a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,15 százalékkal drágult.

A forint a mai gyengüléssel együtt is a viág egyik legjobban teljesítő feltörekvő piaci devizája idén, az első félévben csak a brazil reál és a kolumbiai pesó tudta felülmúlni. Az euró ellenében nyolc százalékkal értékelődött fel a hazai fizetőeszköz.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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