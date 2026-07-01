Mellbevágta a forintot, ami most kiderült a magyar gazdaságról: durván drágul az euró és a dollár

Iránykereséssel indult a szedai kereskedés a pesti tőzsdén, az iráni tárgyalások mellett fontos makroadatokra figyelnek a kereskedők. A forintot megütötték reggel a megugró hazai államháztartási hiányról árulkodó adatközlést követően.

A pesti tőzsde emelkedéssel, a forint mélyrepüléssel kezdett szerdán / Fotó: Móricz Sabján Simon

Kisebb emelkedéssel rajtolt a pesti tőzsde, a BUX index 0,1 százalékkal 140 035 pontra kapaszkodott fle a nyitást követő percekben. A vezető hazai részvények közül

az OTP 0,05 százalékkal 45 930 forintra fordult le,

a Mol árfolyama fél százalékkal 3 718 forintra erősödött,

a Richter papírjai 0,2 százalékkal, 12 070 forintig kapaszkodtak,

a Magyar Telekom kurzusa pedig nem mozdult a keddi, 2650 forintos záróárról.

A mai kereskedést az iráni tárgyalások alakulásáról szóló hírek mellett fontos marogzdasági adatok befolyásolhatják. Délelőtt érkezik az eurózóna inflációjára vonatkozó friss, júniusi adat, amely a pénzromlás kisebb enyhüléséről árulkodhat a várakozások szerint. Délután az amerikai ADP foglalkoztatottsági adat mozgathatja meg az árfolyamokat.