Black out: a paksi hírekre kiütötték a forintot is
Újra ütik a forintot, a hazai pénznem a globális és a régiós devizák ellenében is folyamatosan veszít értékéből.
Az eurót délután 3 körül már 364,9 forinton jegyezték, a magyar fizetőeszköz kurzusa ezzel - mintegy fél százalékkal gyengülve - egészen közel került havi mélypontjához, amit július 23-án ért el, amikor az euró-forint 365-nél járt.
Az Erste szerint a gyengélkedés
mögött valószínűleg a Paks várható leállásával kapcsolatos, igen negatív energetikai hírek állnak.
A hír hatását fokozhatja - tehetjük hozzá -, hogy az olajpiacon is megfordult napközben a trend, míg délelőtt még csökkentek az árak, kora délután újra a bizonytalanság lett úrrá, és például a Brent típusú kőolaj 1,6 százalékkal, hordónként újra 90 dollár fölé, egészen pontosan 90,5 dollárra drágult.
A továbbiakban elsősorban az amerikai–iráni konfliktus, az olajszállítási útvonalakkal kapcsolatos hírek és az ezek nyomán változó globális kockázatvállalási hajlandóság befolyásolhatja az árfolyamot
- emelik ki a brókercég elemzői is.
Még gyászosabb a helyzet dollár-forint devizapár esetében. A zöldhasú 0,9 százalékkal, 317,2 forintig ralizott.
Az euróval szemben is erősödik a dollár, az euró-dollár keresztárfolyam 0,3 százalékkal, 1,1487-re esett vissza.
Az amerikai dollár némileg visszanyerte pozícióját egy rövidebb ideig tartó esést követően, amelyet a Federal Reserve kamatszintjének változatlanul hagyása, valamint a jen támogatására irányuló, feltételezett japán devizapiaci beavatkozások váltottak ki
- írja a Trading Economics.