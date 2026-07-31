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Black out: a paksi hírekre kiütötték a forintot is

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Havi mélypontja közelébe esett a magyar fizetőeszköz kurzusa. A paksi leállás és az újra emelkedő olajárak árnyékában lefordult a forint.
Murányi Ernő
2026.07.31, 16:44
Frissítve: 2026.07.31, 16:44

Újra ütik a forintot, a hazai pénznem a globális és a régiós devizák ellenében is folyamatosan veszít értékéből.

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Blackout: a paksi hírekre kiütötték a forintot is / Fotó: Kamil Zajaczkowski

Az eurót délután 3 körül már 364,9 forinton jegyezték, a magyar fizetőeszköz kurzusa ezzel - mintegy fél százalékkal gyengülve - egészen közel került havi mélypontjához, amit július 23-án ért el, amikor az euró-forint 365-nél járt.  

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Az Erste szerint a gyengélkedés

mögött valószínűleg a Paks várható leállásával kapcsolatos, igen negatív energetikai hírek állnak.

A hír hatását fokozhatja - tehetjük hozzá -, hogy az olajpiacon is megfordult napközben a trend, míg délelőtt még csökkentek az árak, kora délután újra a bizonytalanság lett úrrá, és például a Brent típusú kőolaj 1,6 százalékkal, hordónként újra 90 dollár fölé, egészen pontosan 90,5 dollárra drágult. 

A továbbiakban elsősorban az amerikai–iráni konfliktus, az olajszállítási útvonalakkal kapcsolatos hírek és az ezek nyomán változó globális kockázatvállalási hajlandóság befolyásolhatja az árfolyamot

- emelik ki a brókercég elemzői is.

Még gyászosabb a helyzet dollár-forint devizapár esetében. A zöldhasú 0,9 százalékkal, 317,2 forintig ralizott.

USD / HUF árfolyam
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Az euróval szemben is erősödik a dollár, az euró-dollár keresztárfolyam 0,3 százalékkal, 1,1487-re esett vissza.

EUR / USD árfolyam
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Az amerikai dollár némileg visszanyerte pozícióját egy rövidebb ideig tartó esést követően, amelyet a Federal Reserve kamatszintjének változatlanul hagyása, valamint a jen támogatására irányuló, feltételezett japán devizapiaci beavatkozások váltottak ki 

- írja a Trading Economics.

 

 

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