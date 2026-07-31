Black out: a paksi hírekre kiütötték a forintot is

Újra ütik a forintot, a hazai pénznem a globális és a régiós devizák ellenében is folyamatosan veszít értékéből.

Blackout: a paksi hírekre kiütötték a forintot is / Fotó: Kamil Zajaczkowski

Az eurót délután 3 körül már 364,9 forinton jegyezték, a magyar fizetőeszköz kurzusa ezzel - mintegy fél százalékkal gyengülve - egészen közel került havi mélypontjához, amit július 23-án ért el, amikor az euró-forint 365-nél járt.