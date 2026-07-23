Az olaj ára 100 dollárhoz, a Mol történelmi csúcsához közelít – hánykódik a devizapiacon a forint

A régiós devizákkal szemben is lemaradó a pénzünk: a cseh korona 0,05 százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal kerül többe.

Az Erste délelőtti elemzői jegyzetében kiemeli, hogy a Brent olaj ára 95 dollár fölé, az európai TTF gázár pedig 64 euró/MWh közelébe emelkedett, ami Magyarország energiaimport-kitettségén keresztül növeli az inflációs és külső egyensúlyi kockázatokat. A hét további részében is az energiaárak alakulása lesz az elsőszámú befolyásoló tényező. Emellett az EKB csütörtöki döntésére és kommunikációjára figyelünk majd a bankház szerint. Az emelkedő energiaárak miatt a piac szigorúbb EKB-kommunikációt és az év későbbi részére magasabb kamatpályát kezdett árazni a mai kamatdöntés előtt.

Az olaj ára a közel-keleti bizonytalanságok közepette tovább emelkedett. Az északi-tengeri Brent hordónkénti ára 4,5 százalékkal 98 dollár fölé lőtt ki, egyre közelítve a 100 dolláros lélektani szintet. Az amerikai WTI jegyzése eközben négy százalékkal 90 dollár fölé drágult.

Az európai tőzsdéken is rossz a hangulat, a nyugati indexek közül

a londoni FTSE 100 0,15 százalékkal,

a frankfurti DAX fél százalékkal,

a párizsi CAC 40 pedig egy százalékkal esett.

A hazai parketten is borús az összkép, a BUX index 0,35 százalékkal fordult le délig az előző napi történelmi csúcsról. A blue chipek közül az OTP 0,7 százalékkal került lejjebb, csakúgy, mint a Richter papírjai. A Magyar Telekom kurzusa 1,1 százalékot zuhant, a Mol viszont az olajáraktól fűtve egy százalékkal erősödött. Az olajtársaság kurzusa ezzel karnyújtásnyira került a 4472 forintos történelmi csúcshoz.