Csúcsról fordult le az OTP, a Richtert megütötték reggel – ráérősen indítja a hetet a forint

Az iráni feszültségek enyhülése és a mérséklődő kamatemelési várakozások okozta optimista piaci hangulat húzta új csúcsra a hazai és a német tőzsdét is az előző héten, a kedvező szentiment hétfő reggel már kevésbé érezhető volt a tőzsdéken, a forint pedig kissé kiengedett az előző hét második elében látott ralit követően. Az amerikai részvénypiac viszont jó kilátásokkal térhet vissza a július 4-i ünnepi szünetről.

A pesti tőzsde történelmi csúcsról fordult le, a forint is gyengén kezdte a hetet / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsde első szűmú indexe, a BUX 0,1 százalékkal 142 977 pontra fordult le a pénteken elért új rekordértékéről. A magyar blue chipek közül

az OTP árfolyama 0,05 százalékkal 46 890 forintra ereszkedett a történelmi csúcsról,

a Mol kurzusa 0,15 százalékkal 3 916 forintra emelkedett,

a Richter papírjai 0,6 százalékkal 12 120 forintig estek,

a Magyar Telekom ára pedig nem mozdult el az előző heti, 2 670 forintos záróárról.

Az olajpiacon kisebb árcsökkenéssel reagáltak az iárni fejleményekte, valamint az OPEC+ vasárnapi, újabb termelésbővítő lépésére . A Brent jegyzése 0,2 százalékkal 72 dollár alá mérséklődött, még a WTI árfolyama minimálisan, 68,7 dollárra ereszkedett hordónként.

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A forint a múlt hét végi erősödést követően kissé kiengedett hétfő kora reggel a főbb devizákkhoz képest, a frissen közzétett, élénk vásárlási kedvről tanúskodó májusi hazai kiskereskedelmi forgalmi adat sem hozott érdemi lendületet hozott számára.

Az euróval szemben 0,05 százalékot rontott a hazai pénz, a keresztárfolyam 353,6 forinton állt a pesti tőzsdenyitáskor.