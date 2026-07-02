Eszeveszett erősödésbe kezdett a forint, kőként zuhan a dollár és az euró – csúcsra robogott az OTP és a pesti tőzsde: Amerika tüzelte fel a piacot
Bődületes lendületet adott csütörtök délután a forintnak a friss amerikai munkaerőpiac adat, ami a dollár hirtelen és jelentős gyengülésén keresztül éreztette kedvező hatását a hazai valutára.
Az amerikai gazdaságban a vártnál kevesebb, 61 ezer nem mezőgazdasági munkahely jött létre júniusban, ami alig fele csupán a májusi, lefelé módosított 129 ezer fős adatnak.A munkanélküliségi ráta ugyanakkor 4,2 százalékra mérséklődött.
A munkaerőpiac hűlésére utaló adatok ismeretében mérséklődtek a Fed kamatemelésére vonatkozó piaci várakozások, a lazább monetáris kondíciók pedig gyengítik a dollárt.
Az amerikai fizetőeszköz rövid idő alatt 0,6 százalékot rontott az euróval szemben csütörtök délután. A zöldhasú lefordulásával együtt a hazai fizetőeszköz is nagy lendületet vett, a dollárhoz képest 1,1 százalékot ralizott a kurzus, amely egészen 309,1-es szintig robogott le.
Az euróval szemben is jelentősen javított a magyar pénz, délután fél négykor fél százalékkal alacsonyabban, 353,9 forinton jegyezték a közös európai fizetőeszközt, amely rövid időn belül két egységgel értékelődött le.
A régiós devizák mellől is kilépett a forint: a lengyel zloty és a cseh korona is 0,2 százalékkal kerül kevesebbe.
A pesti tőzsde is profitálni tudott a tengerentúli fejleményekből. A BUX index másfél százalékkal lépett feljebb, ezzel új történelmi csúcsra, 141 600 pont közelébe ért a kurzus. Az eddigi rekord141 478 pont volt.
A csúcsdöntés leginkább a Molnak köszönhető, amely 4,1 százalékot ralizott délután fél négyig.
Az OTP kurzusa 0,9 százalékkal 46 390 forintig emelkedett, ezzel a legnagyobb bankpapír árfolyama is minden eddiginél magasabbra emelkedett.
A Richter 0,7 százalékkal 12 200 forintra kapszkodott fel, a Magyar Telekom pedig 1,6 százalékkal 2668 forintra ugrott.
Az amerikai tőzsdéken is emelkedéssel indult a kereskedés, a lazább monetáris politikát árazó befektetők
- az S&P 500 indexet 0,6 százalékkal rántották feljebb,
- a Dow Jones 0,7 százalékkal lőtt ki,
- a Nasdaq Composite pedig fél százalékkal emelkedik.