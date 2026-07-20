Feltámadt a forint, az euró és a dollár is olcsóbb – megkönnyebbültek a befektetők, lefordult az olaj ára
A közel-keleti összecsapások eszkalálódása ellenére kisebb kivárást követően felfelé vették az irányt az európai tőzsdék, és a hazai piacon is erősödés látszik, miközben a forint is lendületbe jött a múlt heti nagy esést követően.
A hazai fizetőeszköz 0,35 százalékot javított az euróval szemben hétfő délig. A közös európai pénzt így 361,9 forinton jegyzik. A hazai fizetőeszköz két és félhavi mélypontról állt talpra délelőtt.
A dollárhoz képest 0,3 százalékos forinterősödést hozott a nap első fele, a zöldhasú árfolyama így 316,4 forintig jött vissza.
A régiós devizákkal szemben is jó formában kezdi a hetet a magyar pénz: a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,25 százalékkal lett olcsóbb.
Az Erste délelőtti jegyzete szerint a forint számára a közel-keleti konfliktus és az energiaárak alakulása lesz meghatározó a jegybank keddi ülése előtt. Holnap összeül a Monetáris Tanács és döntést hoznak az irányadó kamatokról. A júniusban meghirdetett mini kamatcsökkentési ciklus folytatását, azaz újabb 25 bázispontos vágást vár a bankház. Az európai piacona hét fókuszában néhány konjunktúra mutató mellett egyértelműen az Európai Központi Bank csütörtöki kaamtdöntése áll. Hétfőre virradóan már egyöntetűen tartást vár az elemzői konszenzus és a piaci árazások is Frankfurtban.
Nyugat-Európa tőzsdéin is javult a hangulat, a mínuszos nyitást követően emelkedtek a meghatározó indexek. A fankfurti DAX 0,3 százalékkal került feljebb a déli harangszóig, a párizsi CAC 40 0,25 százalékkal emelkedeik. Hasonló mértékben erősödött a madridi és a milánói börze fő részvényindexe is, a londoni FTSE 100 ugyanakkor 0,4 százalékos lefordulással "üdvözli" a ma hivatalba lépő új brit miniszterelnököt.
A pesti tőzsde kissé szembe megy Európával, a BUX index a fél százalékos pluszból jelentősen lejjebb adott délig, így már csak 0,1 százalékos emelkedésnél jár.
A vezető magyar részvények közül
- az OTP 0,3 százalékkal drágul,
- a Mol 0,6 százalékkal erősödött,
- a Richter 0,1 százalékkal forudult le,
- a Magyar Telekom pedig 0,4 százalékkal került lejjebb.
A kereskedés ezzel együtt meglehetősen csendes, a nyitva tartás első három órájában mindössze 2,6 milliárd forint értékben kötöttek ügyleteket a hazai papírokkal.
A befektetői hangulat javuását az olajárak is tükrözik. A Brent három százalékos emelkedést adott vissza, a reggeli 91 dollár közeli jegyzés ezzel kora délutánra 88 dollárra szelidült. A WTI árfolyama hordónként 82 dollár alá jött vissza ezzel párhuzamosan, ami 0,7 százalékos csökkenést jelent.