Feltámadt a forint, az euró és a dollár is olcsóbb – megkönnyebbültek a befektetők, lefordult az olaj ára

A régiós devizákkal szemben is jó formában kezdi a hetet a magyar pénz: a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,25 százalékkal lett olcsóbb.

Az Erste délelőtti jegyzete szerint a forint számára a közel-keleti konfliktus és az energiaárak alakulása lesz meghatározó a jegybank keddi ülése előtt. Holnap összeül a Monetáris Tanács és döntést hoznak az irányadó kamatokról. A júniusban meghirdetett mini kamatcsökkentési ciklus folytatását, azaz újabb 25 bázispontos vágást vár a bankház. Az európai piacona hét fókuszában néhány konjunktúra mutató mellett egyértelműen az Európai Központi Bank csütörtöki kaamtdöntése áll. Hétfőre virradóan már egyöntetűen tartást vár az elemzői konszenzus és a piaci árazások is Frankfurtban.

Nyugat-Európa tőzsdéin is javult a hangulat, a mínuszos nyitást követően emelkedtek a meghatározó indexek. A fankfurti DAX 0,3 százalékkal került feljebb a déli harangszóig, a párizsi CAC 40 0,25 százalékkal emelkedeik. Hasonló mértékben erősödött a madridi és a milánói börze fő részvényindexe is, a londoni FTSE 100 ugyanakkor 0,4 százalékos lefordulással "üdvözli" a ma hivatalba lépő új brit miniszterelnököt.

A pesti tőzsde kissé szembe megy Európával, a BUX index a fél százalékos pluszból jelentősen lejjebb adott délig, így már csak 0,1 százalékos emelkedésnél jár.

A vezető magyar részvények közül

az OTP 0,3 százalékkal drágul,

a Mol 0,6 százalékkal erősödött,

a Richter 0,1 százalékkal forudult le,

a Magyar Telekom pedig 0,4 százalékkal került lejjebb.

A kereskedés ezzel együtt meglehetősen csendes, a nyitva tartás első három órájában mindössze 2,6 milliárd forint értékben kötöttek ügyleteket a hazai papírokkal.