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Kőként zuhan a forint: a 360-as szint sem fogta vissza az eurót – óriásit ugrott az olajár, oda lehet az olcsó külföldi nyaralás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az iráni háorú eszkalációja hzott jelentős esést a tőzsdékre szerdán. A BUX index mérsékeltebb csökkenéssel zárt, a nagypapírok közül csak a Mol tudott emelkedni, kihasználva az olajárak több mint hét százalékos raliját. A forint közel másfél százalékkal értékelődött le a dollár és a forint ellenében.
K. T.
2026.07.08, 17:20
Frissítve: 2026.07.08, 17:25

Mozgalmas napot tudhatnak maguk mögött az európai piacok. A tőzsdéket pesszimista hangulat uralta az amerikai-iráni háború újabb eszkalációja és Donald Trump amerikai elnök Spanyolországgal szembeni gazdasági csörtéje is borzolta a befektetők idegeit. A forint nagyot gyengült a kedvezőtlen piaci környezetben, a pesti tőzsde némileg korrigálni tudott, de így is csökkenéssel zárt szerdán.

forint, euró, dolár, tőzsde
Ismét 360 forint fölött jegyzik az eurót, nagyot gyengült szerdán a magyar pénz / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,6 százalékos mínuszban, 140 842 ponton fejezte be a kereskedést, a hazai részvénypiac forgalma kifejezetten magas, 31,2 milliárd forint volt. A blue chipek közül 

  • az OTP egy százékkal, 45 350 forintra esett vissza, 
  • a Richter papírjait 2,2 százalékkal, 12 010 forintra ütötték lejjebb,
  • a Magyar Telekom kurzusa pedig megúszta 0,15 százalékos eséssel, így 2 670 forintról várhatja a folytatást.
  • Egyedül a Mol tudott erősödni, az olajtársaság az olajpiaci ralit kihasználva 1,4 százalékkal növelte piaci értékét, részvényenént 3948 forintra.

A teljes hazai mezőnyben a PannErgy teljesített a legjobban 2,1 százalékos drágulással, míg a legrosszabb napja a BIF részvényeseinek volt, 8 százalék feletti árflyamzuhanással.

 MOL részvény
MOL részvény17:05:09
Árfolyam: 3 948 HUF +54 / +1,37 %
Forgalom: 2 347 218 822 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az európai tőzsdék a hazainál jóval nagyobb esést szenvedtek el, a meghatározó indexek közül a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 két százalék feletti zuhanással zárt, a londoni FTSE 100 bő másfél százalékkal került lejjebb, a madridi IBEX pedig 2,7 százalékot esett

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Az olajárak jelentősen megugrottak az Iránt ért újabb amerikai csapásra, az amerikai elnök pedig a tűzszüneti megállapodás felmondását és újabb támadást is kilátásba helyezett.

A Brent típusú északi-tengeri olajfajta hordónkénti jegyzése 7,6 százalékkal 80 dollár közelébe ralizott, az amerikai kontinensen meghatározó WTI ára pedig 7,1 százalékkal 75,5 dollárig lőtt ki.

Mélyrepülésben a forint, 360 felett jegyzik az eurót

Nehéz napja van a forintnak is amit nem kíméltek a befektetők az ismét előtérbe kerülő geopolitikai kockázatok miatt. A hazai fizetőeszköz minden fontosabb deviza ellenében jelentősen leértékelődött a pesti tőzsdezárásig.

Az euróhoz képest másfél százalékkal gyengült a forint, délután öt órára átlépte a 360 forintot is a kurzus, a tőzsdezáráskor 360,6-ig száguldott a jegyzés, napon belül így több mint öt egységgel drágult a közös európai pénz.

EUR / HUF árfolyam
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A dollár 1,3 százalékot javított a magyar pénzhez képest, a váltási árfolyam 315,6 forintig szaladt fel.

USD / HUF árfolyam
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Éves
3 éves

 

A régiós fizetőeszközök is nagyon elléptek a forint mellől: a lenygel zloty egy százalékkal, a cseh korona 1,1 százalékkal kerül többe, mint a nap elején.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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