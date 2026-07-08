Kőként zuhan a forint: a 360-as szint sem fogta vissza az eurót – óriásit ugrott az olajár, oda lehet az olcsó külföldi nyaralás
Mozgalmas napot tudhatnak maguk mögött az európai piacok. A tőzsdéket pesszimista hangulat uralta az amerikai-iráni háború újabb eszkalációja és Donald Trump amerikai elnök Spanyolországgal szembeni gazdasági csörtéje is borzolta a befektetők idegeit. A forint nagyot gyengült a kedvezőtlen piaci környezetben, a pesti tőzsde némileg korrigálni tudott, de így is csökkenéssel zárt szerdán.
A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,6 százalékos mínuszban, 140 842 ponton fejezte be a kereskedést, a hazai részvénypiac forgalma kifejezetten magas, 31,2 milliárd forint volt. A blue chipek közül
- az OTP egy százékkal, 45 350 forintra esett vissza,
- a Richter papírjait 2,2 százalékkal, 12 010 forintra ütötték lejjebb,
- a Magyar Telekom kurzusa pedig megúszta 0,15 százalékos eséssel, így 2 670 forintról várhatja a folytatást.
- Egyedül a Mol tudott erősödni, az olajtársaság az olajpiaci ralit kihasználva 1,4 százalékkal növelte piaci értékét, részvényenént 3948 forintra.
A teljes hazai mezőnyben a PannErgy teljesített a legjobban 2,1 százalékos drágulással, míg a legrosszabb napja a BIF részvényeseinek volt, 8 százalék feletti árflyamzuhanással.
Az európai tőzsdék a hazainál jóval nagyobb esést szenvedtek el, a meghatározó indexek közül a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 két százalék feletti zuhanással zárt, a londoni FTSE 100 bő másfél százalékkal került lejjebb, a madridi IBEX pedig 2,7 százalékot esett
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Az olajárak jelentősen megugrottak az Iránt ért újabb amerikai csapásra, az amerikai elnök pedig a tűzszüneti megállapodás felmondását és újabb támadást is kilátásba helyezett.
A Brent típusú északi-tengeri olajfajta hordónkénti jegyzése 7,6 százalékkal 80 dollár közelébe ralizott, az amerikai kontinensen meghatározó WTI ára pedig 7,1 százalékkal 75,5 dollárig lőtt ki.
Mélyrepülésben a forint, 360 felett jegyzik az eurót
Nehéz napja van a forintnak is amit nem kíméltek a befektetők az ismét előtérbe kerülő geopolitikai kockázatok miatt. A hazai fizetőeszköz minden fontosabb deviza ellenében jelentősen leértékelődött a pesti tőzsdezárásig.
Az euróhoz képest másfél százalékkal gyengült a forint, délután öt órára átlépte a 360 forintot is a kurzus, a tőzsdezáráskor 360,6-ig száguldott a jegyzés, napon belül így több mint öt egységgel drágult a közös európai pénz.
A dollár 1,3 százalékot javított a magyar pénzhez képest, a váltási árfolyam 315,6 forintig szaladt fel.
A régiós fizetőeszközök is nagyon elléptek a forint mellől: a lenygel zloty egy százalékkal, a cseh korona 1,1 százalékkal kerül többe, mint a nap elején.