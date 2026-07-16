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Nagyon megütötték a forintot, az OTP igáslóként húzza a pesti tőzsdét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Erősen pesszimista nemzetközi befektetői hangulatban tudott erősödni a pesti tőzsde, az OTP teljesít a legjobban. A forintot nagyon megütötték, az euró és a dollár is egy százalékkal drágult csütörtök délután.
K. T.
2026.07.16, 15:23
Frissítve: 2026.07.16, 15:33

Meredeken gyengült a forint csütörtök kora délután a forint a devizapiacon, a tőzsdei hangulat is pesszimista Nyugat-Európában, a pesti tőzsde viszont jócskán felülteljesít az OTP szárnyalásának köszönhetően.

forint, euró
Egészen 363 forntig robogott az euró csütörtök kora délután / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai fizetőeszköz több mint egy százalékot veszített értékéből az euróhoz képest 15 óráig. A közös európai pénz jegyzése nem sokkal 13 óra után lépte át a fontos, 360 forintos szintet, innen pedig nem volt megállás, szűk két órán belül egészen 363 forintig száguldott a kurzus.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest hasonló mértékű, 1,1 százalékos ütést szenvedett el a hazai valuta. A keresztárfolyam 316,9 forintig robogott cikkünk megjelenéséig.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal összevetve is szembetűnő a forint erőtlenségre: a lenygel zloty 07 százalékkal, a cseh korona pedig 0,8 százalékkal drágul.

Az Erste délelőtti jegyzetében arról írt, hogy bár szerdán megállt az olajárak emelkedése, ezzel együtt az európai gázárak nem csitulnak, ami visszafoghatja a hazai fizetőeszközt. A  a magyar pénz jegyzése a következő napokban is az energiaáraktól függhet. A hazai közeg figyelme emellett egyre inkább a jegybank jövő keddi ülésére vetül, ahol folytatódhat a júniusban meghirdetett mini-ciklus egy újabb 25 bázispontos csökkentéssel.

A Brent típusú olajfajta hordónkénti ára 1,1 százalékkal 85,8 dollárra emelkedett, az amerikai WTI jegyzése ugyanilyen mértékben 80,4 dollárra erősödött. Az árakat továbbra is a közel-keleti konfliktus hajtja felfelé.

A pesti tőzsde fő indexe, a BUX nemzetközi ellenszélben tudott 0,8 százalékkal feljebb kerülni. Ebben az OTP-nek nagy szerepe van, az első számú bankpapír 1,7 százalékkal ralizik. A Richter 0,25 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom kurzusa 0,6 százalékkal emelkedett. A Mol kilóg a blue chipek sorából 0,8 százalékos esésével.

 OTP részvény
OTP részvény15:50:43
Árfolyam: 45 080 HUF +740 / +1,64 %
Forgalom: 5 716 322 660 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az európai börzéken rossz a hangulat. A frankfurti DAX 1,1 százalékot esett, a londoni FTSE fél százalékkal fordult le, a párizsi CAC 40 pedig egy százalékkal került lejjebb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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