Baljós üzeneteket kapott a forint: csúszhat az euró bevezetése, érdemes mérlegelni a magyar állampapírok eladását – bankóriások értékelték Magyarországot

Két újabb nemzetközi nagybank formált véleményt a magyar gazdaságról és a hazai eszközök kilátásairól. A Citigroup és a Goldman Sachs várakozásai némileg borús képet festenek a forint lecseréléséről és az euró tervezett bevezetéséről, valamint a hazai állampapírokról.

A forint ralija kifulladhat, a késhet a magyar euró, a forintos állampapírokat pedig jobb eladni - vélik az amerikai nagybankok / Fotó: Shutterstock

Tovább várhatunk a magyar euróra a Goldman Sach szerint

A Goldman Sachs friss elemzésében arról ír, hogy Magyrország eurózónához való csatlakozása 2031 elejétől válhat reálissá, vagyis a közös európai pénz legkorábban a következő kormányzati ciklusban válthatja fel a forintot hivatalos hazai gizetőeszközként.

Ez némileg kontrsztot jelent a Magyar-kormány terveivel, melyek szerint 2030-ra megteremtenék az eurózónához való csatlakozás feltételeit.

Az amerikai befektetési bank szerint a jövő évtized eleji euróbevezetés feltétele, hogy Maastrichti kritériumok, vagyis

az infláció,

a költségvetési hiány,

az árfolyamstabilitás

és a hosszú távú hozamszint

teljesítéséhez szükséges kormányzati reformok ütemezetten megvalósuljanak.

A Citi megválna a magyar állampapíroktól

A Goldman amerikai szektortársa, a Citigroup a magyar államkötvényekre vonatkozóan adott iránymutatást friss jegyzetében.

A bank stratégái úgy látják, a áprilisi országgyűlési választások után indult árfolyamemelkedés mostanra nagyrészt kifutott, a kedvező kilátásokat pedig az olajárak emelkedése is csökkenti.

A Citi ezért profitrealizálást, vagyis a magyar forintkötvények eladását javasolja ügyfeleinek.

A következő fontos politikai esemény szerintük augusztus végén jöhet, amikor a kormány költségvetési intézkedéseket jelenthet be.

A magyar állam éppen a hét elején lépett ki forrásszerzés céljára a nemzetközi kötvénypiaca, és óriási érdeklődés mellett 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényeket. A befektetők háromszor jegyezték túl a magyar eurókötvényeket, összesen közel 10 milliárd euróra adtak be ajánlatot.

A két, egyaránt 1,5 milliárd eurós eurókötvény-sorozat közül

Az első hatéves futamidejű, 2032-ben jár le. Ezeket 3,50 százalékos kupon mellett 3,62 százalékos hozammal értékesítették, 80 bázispontos hozamfelárral.

A másik sorozat 11 éves futamidejű, 2037-ben jár le. Ennél a papírnál a kupon 4,25 százalék, a hozam pedig 4,282 százalék lett, 125 bázispontos hozamfelár mellett.

Az ÁKK kiemelte, hogy az eurókötvényeket sikerült a másodpiaci hozamoknak megfelelő szinten, kibocsátási prémium nélkül értékesíteni. Azaz a befektetők nem kértek extra felárat az új kötvények megvásárlásáért, ami kedvező feltételeket biztosított a magyar állam számára.