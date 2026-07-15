Fogy a forint lendülete, az OTP és a BUX is lefelé vette az irányt – óvatosak szerda reggel a piacok
Az amerikai-iráni háború legfrissebb eseményeit is háttérbe szorította a keddi, vártnál kisebb tengerentúli inflációs mutató , amit erősödést hozott a piacokon. Szerda reggel már óvatosabbak a befektetők, a magyar tőzsde lefelé vette az irányt, és a forint is csupán kissé javított az euró és a dollár ellenében.
A pesti tőzsde fő indexe, a BUX 0,1 százalékkal 143 169 pontra ereszkedett a nyitáskor. A vezető hazai részvények közül
- az OTP 0,2 százalékkal 45 610 forintra csökkent,
- a Mol árfolyama 0,05 százalékkal 4 248 forintra csúszott vissza,
- a Richter papírjai nem mozdultak a 12 030 forintról,
- a Magyar Telekom kurzusa pedig 0,15 százalékkal 2 622 forintra mérséklődött.
A kínai gazdaság 2022 óta a legszerényebb mértékben, 4,3 százalékkal bővült a második negyedévben a szerda reggel ismertetett adatok alapján. A dinamika az előző negyedévi 5 százalékról lassult, és elmaradt a 4,5 százalékos GDP-növekedésről szóló elemzői várakozástól is.
Az eurózónából friss ipari termelési adatok érkeznek majd délelőtt.
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Az olajpiacon olytatódott a drágulás, a közel-keleti feszültségek erősödését a jegyzések is tükrözik. Az északi-tengeri olajfajta, a Brent hordónkénti ára 85 dollár fölé került szerda reggelre, fél százalékos emelkedést követően. Az amerikai kontinensen irányadó WTI jegyzése 0,3 százalékkal került feljebb, és alulról súrolja a 80 dollárt.
A forinttal az erős oldalon keresednek szerda reggel, a hazai fizetőeszköz minden meghatározó devizával szemben előnyre tett szert a tőzsdenyitásig.
Az euró jegyzése 0,1 százalékkal, a 358,3-es szintig ereszkedett, míg a dollárhoz képest 0,2 százalékkal erősödött kilenc óráig. Az amerikai pénz váltási árfolyama 313,4 forintnál jár cikkünk írásakor.
A régiós fizetőeszközök is lemaradtak a hazai pénzzel szemben, cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.