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Mol

Az olajárakkal együtt lőtt ki a Mol árfolyama – erősödik a forint is hétfő reggel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Pozitív korrekcióval indította a heti kereskedést a pesti tőzsde, a rajtot az olajrészvény vette a legjobban. A forint is javítani tudott a dollárral és az euróval szemben egyaránt.
K. T.
2026.07.20, 09:10
Frissítve: 2026.07.20, 09:10

Az újabb amerikai csapások miatt továbbra sem tűnik reaálisnak a közel-keleti háború rendezése, a múlt heti esést követően a hét elején is pesszimisták a piacok. A technlógiai szektorban az új kínai MI-modell megjelenése is aggasztja a befektetőket. A hazai tőzsde korrigál a nagy esést követőe, a rajtot a Mol vette a legjobban a dráguló olajtól is támogatva. A forint kissé javított az euróval és a dollárral szemben.

pesti tőzsde, BUX, forint
Emelkedéssel kezdett a pesti tőzsde, javított a forint is hétfő reggel / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsde felfelé vette az irányt, a BUX index 0,6 százalékkal 141 770 pontra emelkedett a nyitást követően.

A vezető hazai részvények közül 

  • az OTP 0,6 százalékal 44 760 forintra drágult,
  • a Mol árfolyama egy százalékkal 4208 forintig lőtt ki,
  • a Richter papírjai 0,6 százalékkal 12 050 forintra emelkedtek,
  • a Magyar Telekom kurzusa pedig 0,15 százalékkal 2 644 forinta araszolt feljebb.

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A forint a múlt heti gyenge teljesítményt követően kisebb erősödéssel indított hétfőn a főbb devizákkal szemben.

Az euró jegyzése 0,1 százalékkal került lejjebb a tőzsdenyitásig, ami 362,5-es keresztárolyamot jelent.

EUR / HUF árfolyam
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Éves
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A dollárhoz képest 0,1 százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz, a zöldhasút így 317 forinton váltották cikkünk írásakor.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákhoz képest minimális javulás látszik, a cseh korona és a lengyel zloty is 0,05 százalékkal kerül kevesebbe.

A hazai fizetőeszköz előző heti gyengülése mögött a rossz nemzetközi hangulat mellett az energiaárak emelkedése állt leginkább, amely a a külső egyensúlyi pozíció romlásán keresztül gyakorol negatív hatást.

Az olaj- és gázárak alakulása továbbra is meghatározó lehet, csakúgy, mint at ezeket leginkább alakító amerikai-iráni háború. A befektetők emellett a jegybank keddi kamatdöntésére várhatnak, a borítékolható 25 bázispontos kamatvágs mellett Varga Mihályék üzenete is meghatározó lehet a piac számára.

Az olajárak a közel-keleti konfliktus elmélyülése miatt továbbra is emelkedéő pályán mozognak, a Brent jegyzése hétfő reggel  három dollárral ugrott, megközelítve a 91 dollárt hordónként, míg a WTI árfolyama 2,6 százalékkal 84,5 dollár fölé drágult.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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