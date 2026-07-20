Az olajárakkal együtt lőtt ki a Mol árfolyama – erősödik a forint is hétfő reggel

Az újabb amerikai csapások miatt továbbra sem tűnik reaálisnak a közel-keleti háború rendezése, a múlt heti esést követően a hét elején is pesszimisták a piacok. A technlógiai szektorban az új kínai MI-modell megjelenése is aggasztja a befektetőket. A hazai tőzsde korrigál a nagy esést követőe, a rajtot a Mol vette a legjobban a dráguló olajtól is támogatva. A forint kissé javított az euróval és a dollárral szemben.

Emelkedéssel kezdett a pesti tőzsde, javított a forint is hétfő reggel / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsde felfelé vette az irányt, a BUX index 0,6 százalékkal 141 770 pontra emelkedett a nyitást követően.

A vezető hazai részvények közül

az OTP 0,6 százalékal 44 760 forintra drágult,

a Mol árfolyama egy százalékkal 4208 forintig lőtt ki,

a Richter papírjai 0,6 százalékkal 12 050 forintra emelkedtek,

a Magyar Telekom kurzusa pedig 0,15 százalékkal 2 644 forinta araszolt feljebb.

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A forint a múlt heti gyenge teljesítményt követően kisebb erősödéssel indított hétfőn a főbb devizákkal szemben.

Az euró jegyzése 0,1 százalékkal került lejjebb a tőzsdenyitásig, ami 362,5-es keresztárolyamot jelent.