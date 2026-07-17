Elbántak az OTP-vel, Európával együtt esett a pesti tőzsde – nagy zuhanás után próbál tapra állni a forint
Az amerikai-iráni háború bizonytalanságai és a feljebb kúszó energiaárak, valamint a technológiai szektor negatív befektetői megítélése tartotta nyomás alatt a piacokat a hét utolsó kereskedési napján. Az európai tőzsdék szinte kivétel nélkül csökkenéssel zártk a napot, a hazai részvénypiac alulteljesítő volt. A forint késő délutánra szépíteni tudta a nap közben elszenvedett nagy esést.
A nyugat-európai részvényindexek közül a frankfurti DAX 0,4 százalékkal, a párizsi CAC 0,6 százalékkal, a milánói FTSE MIB egy százalékos esést szemvedett el, és csak a londoni FTSE 100 tudott minimális emelkedést felmutatni.
A pesti tőzsde is a nemzetközi fősodorral haladt, a BUX index a nap vége felé mutatott kisebb vételi erőnek köszönhetően 0,8 százalékra szépítette a nap közben még közel másfél százalékos zuhanását. A részvénykosár 14 981 ponton zárt.
A magyar blue chipek közül az OTP teljesített a leggyengébben, 1,6 százalékkal lejjebb, 44 480 forintra megérkezve a zárásban.
A Richter papírjai 0,8 százalékkal 11 980 forintra ereszkedtek.
A Mol enyhe, 0,1 százalékos pluszban, 4166 forinton fejezte be a napot.
A legjobban teljesítő Magyar Telekom pedig 0,4 százalékkal 2640 forintra emelkedett.
A részvénypiac forgalma meglehetősen csekély, 16,8 milliárd forint volt pénteken.
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A forint folytatta mélyrepülését pénteken is, nap közben két és félhavi csúcsra, 365 forint közelébe drágult az euró, és a dollár árfolyama is számottevően emelkedett.
A hazai fizetőeszköz a tőzsdezárása némi életjelent mutatott, így jelenleg kisebb csükkenés látszik a főbb devizákhoz képest.
Az eurót 362,5 forinton, 0,15 százalékkal magasabban váltották 17 órakor.
A dollárhoz képest ugyanilyen mértékben rontott a hazai pénz, a keresztárfolyam 316,8 forinton áll cikkünk írásakor.
A régiós devizákkal összevetve vegyes teljesítmény látható. a cseh korona 0,1 százalékkal drágul, a lengyel zloty viszont 0,1 százalékkal kevesebbe kerül.
A forint elmúlt napokban látott szembetűnő gyengülését
- a finomított olajtermékek árának, valamint az európai TTF gázár jelentős emelkedésének,
- a korábban megnyitott jelentős forintpiaci long pozícióknak,
- az MNB jövő hétre várt újabb kamatvágásának,
- valamint a vártnál magasab költégvetési hiánynak
tudják be az MBH Bank stratégái. A több tényező egymást is erősítő kedvezőtlen hatása miatt különösen sérülékeny a hazai fizetőeszköz a jelenlegi, általánosan negatív piaci környezetben.