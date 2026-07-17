Elbántak az OTP-vel, Európával együtt esett a pesti tőzsde – nagy zuhanás után próbál tapra állni a forint

Az amerikai-iráni háború bizonytalanságai és a feljebb kúszó energiaárak, valamint a technológiai szektor negatív befektetői megítélése tartotta nyomás alatt a piacokat a hét utolsó kereskedési napján. Az európai tőzsdék szinte kivétel nélkül csökkenéssel zártk a napot, a hazai részvénypiac alulteljesítő volt. A forint késő délutánra szépíteni tudta a nap közben elszenvedett nagy esést.

Rossz nemzetközi hangulatban esett az OTP és a pesti tőzsde, a forint javított a nagy zuhanást követően / Fotó: Móricz Sabján Simon

A nyugat-európai részvényindexek közül a frankfurti DAX 0,4 százalékkal, a párizsi CAC 0,6 százalékkal, a milánói FTSE MIB egy százalékos esést szemvedett el, és csak a londoni FTSE 100 tudott minimális emelkedést felmutatni.

A pesti tőzsde is a nemzetközi fősodorral haladt, a BUX index a nap vége felé mutatott kisebb vételi erőnek köszönhetően 0,8 százalékra szépítette a nap közben még közel másfél százalékos zuhanását. A részvénykosár 14 981 ponton zárt.

A magyar blue chipek közül az OTP teljesített a leggyengébben, 1,6 százalékkal lejjebb, 44 480 forintra megérkezve a zárásban.