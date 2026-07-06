Távolodik a csúcstól az OTP, nem bír egymással a forint és az euró

Nem alakult ki egyértelmű kereskedési irány az európai tőzsdéken hétfő délelőtt, a nyugat-európai piacok jellemzően kisebb elmozdulásokkal fordultak rá a tőzsdei kereskedés második felére. Itthon emelkedéssel is próbálkozott a pesti tőzsde, az eladók azonban visszanyomták a BUX indexet a piros tartományba. A forint kisebb gyengüléssel reagált az új, 5 milliárd eurós magyar devizakötvény-kibocsátásra.

Gyengült hétfő délelőtt a forint, a pesti tőzsde is lefordult / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai tőzsde vezető indexe 0,4 százalékkal fordult le múlt heti csúcsáról hétfő délután egy óráig, a blue chipek közül a rekordszintről 0,8 százalékkal visszacsúszó OTP teljesít a leggyengébben.

A Mol 0,1 százalékkal, a Richter pedig 0,15 százalékkal ereszkedik, a Magyar Telekom kurzusa ugyanakkor 0,15 százalékkal feljebb tudott kerülni.

A forint is visszább vett az előző hét második felében mutatott ralit követően. A dollár visszatérő ereje ellenszelet jelent, miközben az Államadósság Kezelő Központ ötmilliárd eurós eurókötvény-kibocsátása sem támasza a hazai devizának.

Az euró jegyzése 353,8 és 353,1 forint között mozgott a nap eddigi részében, délután egy óra után 353,5 forinton jegyezték a közös európai pénzt, ami minimális gyengülést jelez.