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Távolodik a csúcstól az OTP, nem bír egymással a forint és az euró

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Gyengén teljesít hétfőn a pesti tőzsde, az OTP esett a legnagyobbat kora délutánig. A forint kissé rontott a dollár ellenében, az euróval szemben nem alakult ki egyértelmű kereskedési irány.
K. T.
2026.07.06, 13:32
Frissítve: 2026.07.06, 13:33

Nem alakult ki egyértelmű kereskedési irány az európai tőzsdéken hétfő délelőtt, a nyugat-európai piacok jellemzően kisebb elmozdulásokkal fordultak rá a tőzsdei kereskedés második felére. Itthon emelkedéssel is próbálkozott a pesti tőzsde, az eladók azonban visszanyomták a BUX indexet a piros tartományba. A forint kisebb gyengüléssel reagált az új, 5 milliárd eurós magyar devizakötvény-kibocsátásra.

forint, tőzsde, OTP
Gyengült hétfő délelőtt a forint, a pesti tőzsde is lefordult / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai tőzsde vezető indexe 0,4 százalékkal fordult le múlt heti csúcsáról hétfő délután egy óráig, a blue chipek közül a rekordszintről 0,8 százalékkal visszacsúszó OTP teljesít a leggyengébben.

A Mol 0,1 százalékkal, a Richter pedig 0,15 százalékkal ereszkedik, a Magyar Telekom kurzusa ugyanakkor 0,15 százalékkal feljebb tudott kerülni.

A forint is visszább vett az előző hét második felében mutatott ralit követően. A dollár visszatérő ereje ellenszelet jelent, miközben az Államadósság Kezelő Központ ötmilliárd eurós eurókötvény-kibocsátása sem támasza a hazai devizának.

Az euró jegyzése 353,8 és 353,1 forint között mozgott a nap eddigi részében, délután egy óra után 353,5 forinton jegyezték a közös európai pénzt, ami minimális gyengülést jelez.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,2 százalékos hártánnyal mozog a magyar fizetőeszköz, a váltási árfolyam 309,6 forintnál jár.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizák jobban teljesítenek a forintnál, a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty 0,05 százalékkal drágult.

A forint számára a holnap reggel érkező, júniusi inflációs adat lehet majd vízválasztó. A Világgazdaság konszenzusa alapján 1,9 százalékkal nőhettek a fogyasztói árak éves alapon, ezzel a hatodik egymást követő hónapban mardadhatott 3 százalék alatt az infláció.  

Az erős forint és az energiaárak gyors korrekciója után pedig aligha kérdés, Varga Mihály-vezette jegybank tovább faragja majd a hónap során az alapkamatot.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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