Távolodik a csúcstól az OTP, nem bír egymással a forint és az euró
Nem alakult ki egyértelmű kereskedési irány az európai tőzsdéken hétfő délelőtt, a nyugat-európai piacok jellemzően kisebb elmozdulásokkal fordultak rá a tőzsdei kereskedés második felére. Itthon emelkedéssel is próbálkozott a pesti tőzsde, az eladók azonban visszanyomták a BUX indexet a piros tartományba. A forint kisebb gyengüléssel reagált az új, 5 milliárd eurós magyar devizakötvény-kibocsátásra.
A hazai tőzsde vezető indexe 0,4 százalékkal fordult le múlt heti csúcsáról hétfő délután egy óráig, a blue chipek közül a rekordszintről 0,8 százalékkal visszacsúszó OTP teljesít a leggyengébben.
A Mol 0,1 százalékkal, a Richter pedig 0,15 százalékkal ereszkedik, a Magyar Telekom kurzusa ugyanakkor 0,15 százalékkal feljebb tudott kerülni.
A forint is visszább vett az előző hét második felében mutatott ralit követően. A dollár visszatérő ereje ellenszelet jelent, miközben az Államadósság Kezelő Központ ötmilliárd eurós eurókötvény-kibocsátása sem támasza a hazai devizának.
Az euró jegyzése 353,8 és 353,1 forint között mozgott a nap eddigi részében, délután egy óra után 353,5 forinton jegyezték a közös európai pénzt, ami minimális gyengülést jelez.
A dollárhoz képest 0,2 százalékos hártánnyal mozog a magyar fizetőeszköz, a váltási árfolyam 309,6 forintnál jár.
A régiós devizák jobban teljesítenek a forintnál, a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty 0,05 százalékkal drágult.
A forint számára a holnap reggel érkező, júniusi inflációs adat lehet majd vízválasztó. A Világgazdaság konszenzusa alapján 1,9 százalékkal nőhettek a fogyasztói árak éves alapon, ezzel a hatodik egymást követő hónapban mardadhatott 3 százalék alatt az infláció.
Az erős forint és az energiaárak gyors korrekciója után pedig aligha kérdés, Varga Mihály-vezette jegybank tovább faragja majd a hónap során az alapkamatot.