Borzalmas napja van a forintnak, az euró és a dollár is alaposan elpüfölte – az OTP diadalra vezette a pesti tőzsdét

Rossz hangulatban kereskedtek a piacokon a befektetők csütörtökön, akiket leginkább az amerikai-iráni háború elmérgesedése és elnyúlása aggasztott. A nyugat-európai tőzsdék zömében eséssel zártak, a pesti tőzsde viszont dacolt a fősodorral, és az OTP remeklésének köszönhetően erősödni tudott. A forintot nagyon megütötték délután, az eurót 363 forint felett is kereskedték.

Az OTP remekelt, a forint szenvedett csütörtökön / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A közel-keleti konfliktus tartotta nyomás alatt az európai, és részben a tengerentúli tőzsdéket is csütörtökön. Kontinensünk nyugatabbi részén jelentős, fél százalék fölötti veszteséggel fejezte be a kereskedést a legfontosabb részvényindexek többsége.

A pesszimista hangulatot a pesti tőzsdén nem igazán lehetett érezni. A BUX index 0,9 százalékkal 142 071 pontra erősödött a zárásra. A magyar részvénypiac forgalma átlag alatti, 18,5 milliárd forint volt.