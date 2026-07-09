Bosszút áll a forint a vérengzés után: jajgat az euró, püfölik a dollárt – szintet lépett a Mol

Korrigált a hazai piac csütörtök délelőtt az előző nap elszenvedett méretes esést követően, az európai tőzsdék emelkedésével együtt a pesti részvénypiac is felpattant, a forint pedig nagyon belehúzott az euróval és a dollárral szemben egyaránt.

Visszatért a forint ereje, az euró és a dollár bánja / Fotó: EVER STOCK / Shutterstock

A forint több mint egy százalékkal értékelődött le szerdán a meghatározó pénzekhez képest, ma ezt a betlit igyekszik kijavítani a hazai fizetőeszköz, egyelőre eredményesen. A kereskedőket az sem zavarja, hogy két amerikai nagybank is baljós prognózist adott a magyar gazdaságra és a hazai eszközökre vonatkozóan: a Goldman Sachs szerint az euró itthoni bevezetése legkorábban 2031-ben lehet reális, a Citigoup pedig a magyar államapapírok eladását ajánlja megfontolásra a befektetőknek.

Az euró ellenében 0,4 százalékot erősödött 12 óráig a magyar valuta, a keresztárfolyam ezzel 358,2 forintig jött le.