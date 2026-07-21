Deviza
EUR/HUF362,06 0% USD/HUF317,26 +0,03% GBP/HUF424,63 -0,3% CHF/HUF390,93 -0,16% PLN/HUF83,58 +0,03% RON/HUF69,12 +0,06% CZK/HUF14,97 +0,06% EUR/HUF362,06 0% USD/HUF317,26 +0,03% GBP/HUF424,63 -0,3% CHF/HUF390,93 -0,16% PLN/HUF83,58 +0,03% RON/HUF69,12 +0,06% CZK/HUF14,97 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 779,05 +1,54% MTELEKOM2 666 +1,13% MOL4 316 +2,13% OTP45 900 +2,51% RICHTER11 810 -1,02% OPUS370 -0,41% ANY7 100 0% AUTOWALLIS142 -1,41% WABERERS4 600 -2,17% BUMIX9 396,34 +0,45% CETOP4 754,18 +0,55% CETOP NTR3 082,97 +1,34% BUX143 779,05 +1,54% MTELEKOM2 666 +1,13% MOL4 316 +2,13% OTP45 900 +2,51% RICHTER11 810 -1,02% OPUS370 -0,41% ANY7 100 0% AUTOWALLIS142 -1,41% WABERERS4 600 -2,17% BUMIX9 396,34 +0,45% CETOP4 754,18 +0,55% CETOP NTR3 082,97 +1,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint
infláció
euró
Varga Mihály
kamatcsökkentés

Óriásit fordult a forint: minden előnyét feladta, már az euró és a dollár is ütött rajta – Varga Mihály épp ezt akarta elkerülni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megütötték a hazai fizetőeszközt a jagybenk kamatdöntését és varga Mihály megszólalása után. A hazai valutának nem segített az sem, hogy a magyar kormányfő államcsődközeli helyzetről beszélt az Országgyűlésben. Az euró 360-ról 363 forint közelébe drágult, a dollár jegyzése 315,5-ről 318 forint fölé emelkedett.
K. T.
2026.07.21, 15:52

A foritról is véleményt mondott Varga Mihály jegybankelnök az MNB keddi kamatdöntő ülését követően tartott sajtótájékoztatóján. Az újabb kamatcsökkentés, a jegybanki kommunikáció valamint Magyar Péter kormányfő államcsőddel kapcsolatos kijelentéseire meredeken gyengülni kezdett a forint.

Pile,Of,Money,,50,Euro,Bank,Note,With,Falling,Hungarian unió forint
Gyengülni kezdett a fornt kedd délután / Fotó: 10th Ring

A jegybank elnöke azt követően szólalt meg, hogy a monetáris tanács a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 5,75 százalékra vágta vissza az irányadó kamatlábat. Júniusban ugyanilyen mértékben csökkentette az alapkamatot a testület, amely a korábbi kommunikáció alapján auguztusban még egy hasonló lépést hajthat végre, így nyár végére 5,5 száalékra mérséklődhet az irányadó kamat.

A kedd délutáni sajtótájékoztatón Varga arról beszélt, hogy a forint jelenleg "sem túl erős, sem túl gyenge" a jegybank megítélése szerint. Hozzátette, hogy ezzel tudnak tervezni a cégek. A cél szerinte az, hogy a korábban jellemző árfolyamkilengés ne térjen vissza.

A monetáris politika legfőbb felelőse ezúttal is megerősítette, hogy a jegybanknak nincs kifejezett árfolyamcélja. Varga emellett azt is hangsúlyozta, hogy a hazai infláció az eddig véltnáél is kisebb lehet, ami teret biztosít a további kamatcsökkentésre.

Gyorsan talajt vesztett a forint, 363 közelében az euró

A forint gyors és jelentős gyengüléssel reagált a kamatvágást követő jegybanki üzenetekre, noha a nap első felében még jelentős előnyt épített ki a főbb devizákkal szemben. Ezt a pluszt azonban délután fél négyre teljesen feladta a hazai fizetőeszköz. 

Az euró a 360,2-es szintről 362,8 forintig szúrt fel egy óra leforgása alatt, amivel a 0,4 százalékos pluszból 0,3 százalékos gyengülésbe fordult át a kurzus.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollár jegyzése 315,5 forintról 318 forint elé ugrott, 0,3 százalékkal leértékelve a hazai pénzt, amely korábban fél százalékos erősödést is mutatott a zöldhasúval.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizák is utolérték, majd lehagyták a hazai valutát. A cseh korona 0,4 százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal drágul.

A gyengüléshez hozzájárulhatott Magyar Péter miniszterelnök döbbenetes kijelentése, amely szerint Magyarország az államcsőd szélén állt az új komány megalakulása előtt, májusban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu