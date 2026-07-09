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Visszavágott a forint az eurónak és a dollárnak, emelkedéssel próbálkozik a pesti tőzsde is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kisebb elmozdulással indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén az előző napi nagy esés után. A forint korrigált a főbb devizákkal szemben. A befektetők fókuszában továbbra is az iráni helyzet áll.
K. T.
2026.07.09, 09:08

Az iráni helyzet került a piacok fókuszába, az előző napi nagy tőzsdei zuhanást követően emelkedéssel próbálkozhatnak csütörtök reggel az európai börzék. Az olajárakban csupán minimális elmozdulás látható, a forint némileg korrigált az euróval és adollárral szemben. A pesti tőzsdén iránykereséssel indult a kereskedés.

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Óvatosan indított a pesti tőzsde, a forint visszavágott az eurónak és a dollrnak / Fotó: Móricz Sabján Simon

A hazai részvénypiac fő indexe, a BUX 0,1 százalékos pluszban, 140 97 indított, a magyar blue chipek közül 

  • az OTP 0,3 százalékkal 45 500 forintra drágult,
  • a Mol kurzusa 0,3 százalékkal 3 938 forintra ereszkedett,
  • a Richter 0,8 százalékkal 11 910 forintra esett,
  • a Magyar Telekom papírjai pedig 0,1 százalékkal 2 668 forintra ereszkedtek.

Ma kezdetét veszi az amerikai vállalatok második negyedéves gyorsjelentési szezonja, a sort a PepsiCo nyitja kora délután. Az S&P 500 index tagjainak nyeresége 20 százalék feletti mértékben nőhetett, a bevételeknél pedig 11 százalék feletti bővülésre számítanak az elemzők. A vállalati eredményeket az energia- és a technológiai szektor húzhatta.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az olajárakban csak minimális enyhülés látszik az előző napi, nyolc százalékos rali után. Az északi-tengeri Brent hordónkénti ára 0,3 százalékkal 77,8 dollárra, a WTI jegyzése 0,4 százalékkal 73,2 dollárra mérséklődött.

A forint a szerdai, közel-keleti eszkaláció okozta masszívan pesszimista környezetben elszenvedett nagy esést követően korrekcióval kezdte a napot, és számottevően javítani tudott a fontosabb devizák mindegyikével szemben a tőzsdenyitásig.

Az euró jegyzése visszajött a 360-as szint alá, cikkünk íráskor 0,3 százalékkal alacsonyabban, 358,7 forinton váltják a közös európai fizetőeszközt.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest még nagyobb javulást mutat a magyar pénz, a keresztárfolyam fél százalékkal, 313,4 forintra szelidült.

USD / HUF árfolyam
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A dollár az euróval szemben is 0,2 százalékot rontott, a nemzetközi befektetői hangulat normalizálódásával párhuzamosan.

A régiós devizáktól is ellépett a magyar pénz, amely a cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben egyaránt 0,2 százalékkal értékelődött fel kilenc óráig.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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