Éledezik a forint, délután dőlhet el a sorsa – a Mol vezetésével készül csúcstámadásra a pesti tőzsde
Enyhült a forintra nehezedő eladói nyomás szerda délelőtt, a hazai fizetőeszköz ezzel együtt továbbra is gyengén teljesít, a pesti tőzsdén viszont jó hangulatban zajlik a kereskedés, elsősorban a Molnak köszönhetően.
A magyar valuta reggel leszédült a magas államháztartási hiányra, az euróval szembeni, 0,3 százalékos gyengülése felét délre azonban sikerült ledolgoznia. A közös európai pénzt 356,2 forinton, 0,15 százalékkal drágábban jegyezték ekkor.
A dollárhoz képest összeszedett, fél százalékos gyengülés 0,4 százalékra mérséklődött, ez 312,6 forintos árfolyamot jelent.
A régiós pénzekhez képest nem sikerült lendüetet venni, a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal drágult 12 óráig.
Ezen múlhat a forint sorsa rövidtávon
A dollár viszonylag erős pozíciója mellett a hazai költségvetési helyzet is egyre fontosabb, hiszen a kormányzat július elejére ígérte, hogy felfedi előrejelzését az idei évi várható hiányra. A költségvetési bizonytalanságok pedig alkalmat jelenthetnek a pozíciózárásokra a forintpiacon – magyarázza a forint gyengülése mögötti lehetséges okokat az Erste.
A KSH reggel közölt adatai szerint az első negyedévben a kormányzati szektor eredményszemléletű hiánya elérte a GDP 9 százalékát. A bankház szerint a megbomlott egyensúly helyreállításának lehetséges eszközei így egyre inkább fókuszba kerülnek a piacon az elkövetkező időszakban.
Az elemzők mindemellett kiemelik, hogy Az újabb amerikai munkaerőpiaci adatok (ADP) mellett a piac ma Kevin Warsh Fed-elnök felszólalására figyelhet a sintrai konferencián. Amennyiben az új jegybankvezér ismét hangsúlyozza majd a 2 százalékos inflációs cél melletti elkötelezettségét, az támaszt adhat a dollárnak.
Csúcsdöntés közelében a pesti tőzsde, a Mol és az OTP is jól húz
A pesti tőzsdén a vevők diktálják a tempót, a BUX 0,7 százalékot erősödött, a vezető indexet ezzel már ezer pont sem választja el az eddigi, 141 478 pontos történelmi maximumtól.
A magyar piac ezzel jócskán felülteljesíti Európát, ahol többségében lefelé vették az irányt a meghatározó részvénykosarak.
Az itthoni nagypapírok közül a Mol teljesít a legjobban, 1,7 százalékos meneteléssel. Az OTP délelőtt beállította tegnap elért mindenkori csúcsát 46 200 forinton, a bankpapír fél százalékkal került feljebb.
A Richter kurzusa 0,8 százaékot erősödött, a Magyar Telekom kisebb hullámzások mellett oldalazott a nap első felében.