Éledezik a forint, délután dőlhet el a sorsa – a Mol vezetésével készül csúcstámadásra a pesti tőzsde

A régiós pénzekhez képest nem sikerült lendüetet venni, a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal drágult 12 óráig.

Ezen múlhat a forint sorsa rövidtávon

A dollár viszonylag erős pozíciója mellett a hazai költségvetési helyzet is egyre fontosabb, hiszen a kormányzat július elejére ígérte, hogy felfedi előrejelzését az idei évi várható hiányra. A költségvetési bizonytalanságok pedig alkalmat jelenthetnek a pozíciózárásokra a forintpiacon – magyarázza a forint gyengülése mögötti lehetséges okokat az Erste.

A KSH reggel közölt adatai szerint az első negyedévben a kormányzati szektor eredményszemléletű hiánya elérte a GDP 9 százalékát. A bankház szerint a megbomlott egyensúly helyreállításának lehetséges eszközei így egyre inkább fókuszba kerülnek a piacon az elkövetkező időszakban.

Az elemzők mindemellett kiemelik, hogy Az újabb amerikai munkaerőpiaci adatok (ADP) mellett a piac ma Kevin Warsh Fed-elnök felszólalására figyelhet a sintrai konferencián. Amennyiben az új jegybankvezér ismét hangsúlyozza majd a 2 százalékos inflációs cél melletti elkötelezettségét, az támaszt adhat a dollárnak.

Csúcsdöntés közelében a pesti tőzsde, a Mol és az OTP is jól húz

A pesti tőzsdén a vevők diktálják a tempót, a BUX 0,7 százalékot erősödött, a vezető indexet ezzel már ezer pont sem választja el az eddigi, 141 478 pontos történelmi maximumtól.

A magyar piac ezzel jócskán felülteljesíti Európát, ahol többségében lefelé vették az irányt a meghatározó részvénykosarak.