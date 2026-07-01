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Éledezik a forint, délután dőlhet el a sorsa – a Mol vezetésével készül csúcstámadásra a pesti tőzsde

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felülteljesített szerda délelőtt a hazai tőzsde, az OTP és a Mol árfolyama is erősödött. A forinton mérséklődött az eladói nyomás, de a délutáni amerikai adat és a Fed-elnök üzenete fontos irányjelző lehet.
K. T.
2026.07.01, 12:37
Frissítve: 2026.07.01, 12:47

Enyhült a forintra nehezedő eladói nyomás szerda délelőtt, a hazai fizetőeszköz ezzel együtt továbbra is gyengén teljesít, a pesti tőzsdén viszont jó hangulatban zajlik a kereskedés, elsősorban a Molnak köszönhetően.

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Enyhült a nyomás a forinton, a pesti tőzsde csúcstámadásra készül / Fotó: YinNarukami

A magyar valuta reggel leszédült a magas államháztartási hiányra, az euróval szembeni, 0,3 százalékos gyengülése felét délre azonban sikerült ledolgoznia. A közös európai pénzt 356,2 forinton, 0,15 százalékkal drágábban jegyezték ekkor.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest összeszedett, fél százalékos gyengülés 0,4 százalékra mérséklődött, ez 312,6 forintos árfolyamot jelent.

USD / HUF árfolyam
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A régiós pénzekhez képest nem sikerült lendüetet venni, a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal drágult 12 óráig.

Ezen múlhat a forint sorsa rövidtávon

A dollár viszonylag erős pozíciója mellett a hazai költségvetési helyzet is egyre fontosabb, hiszen a kormányzat július elejére ígérte, hogy felfedi előrejelzését az idei évi várható hiányra. A költségvetési bizonytalanságok pedig alkalmat jelenthetnek a pozíciózárásokra a forintpiacon – magyarázza a forint gyengülése mögötti lehetséges okokat az Erste.

A KSH reggel közölt adatai szerint az első negyedévben a kormányzati szektor eredményszemléletű hiánya elérte a GDP 9 százalékát. A bankház szerint a megbomlott egyensúly helyreállításának lehetséges eszközei így egyre inkább fókuszba kerülnek a piacon az elkövetkező időszakban.

Az elemzők mindemellett kiemelik, hogy Az újabb amerikai munkaerőpiaci adatok (ADP) mellett a piac ma Kevin Warsh Fed-elnök felszólalására figyelhet a sintrai konferencián. Amennyiben az új jegybankvezér ismét hangsúlyozza majd a 2 százalékos inflációs cél melletti elkötelezettségét, az támaszt adhat a dollárnak. 

Csúcsdöntés közelében a pesti tőzsde, a Mol és az OTP is jól húz

A pesti tőzsdén a vevők diktálják a tempót, a BUX 0,7 százalékot erősödött, a vezető indexet ezzel már ezer pont sem választja el az eddigi, 141 478 pontos történelmi maximumtól.

A magyar piac ezzel jócskán felülteljesíti Európát, ahol többségében lefelé vették az irányt a meghatározó részvénykosarak.

Az itthoni nagypapírok közül a Mol teljesít a legjobban, 1,7 százalékos meneteléssel. Az OTP délelőtt beállította tegnap elért mindenkori csúcsát 46 200 forinton, a bankpapír fél százalékkal került feljebb.

A Richter kurzusa 0,8 százaékot erősödött, a Magyar Telekom kisebb hullámzások mellett oldalazott a nap első felében.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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