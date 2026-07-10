Lendületben a forint, az euró és a dollár sem tudja megállítani – már délben eldőlt, melyik részvény a nap sztárja
Kedvező hangulatban zajlott a kereskedés péntek délelőtt a piacokon. Az európai és a hazai részvényindexek is feljebb araszoltak, a forint korrekciója is folytatódott az iráni feszültségek mérséklődésével. Az olajárak stabilizálódni látszanak.
A hazai fizetőeszköz jó formában van a hét utolsó kereskedési napján. Az euróval szemben a 357-es szintről indított erősödést, 12:15-kor már 356,1 forinton jár a kurzus, ami 0,3 százalékos erősödést jelent. Az uniós pénzek hazahozataláról érkező brüszeli híreket fürkészik a kereskedők.
Az Erste elemzői szerint a jelenlegi euró/forint árfolyamszint közelít a keddi nyitóárhoz, ami az elmúlt két gyengülési hullám előtti állapot volt. Sem pénteken, sem a jövő héten nem érkezik fontos hazai adat. Pénteken a brüsszeli ECOFIN ülést követő bejelentésekre figyelünk, ahol formálisan is jóváhagyhatják a magyar helyreállítási tervet. Ez egy újabb fontos mérföldkő az uniós pénzek felszabadítása tekintetében, melynek eredményeként folytatódhat a csütörtökön megkezdett korrekció.
A devizapiacon ezzel együtt a közel-keleti hírek bármikor okozhatnak meglepetést, főleg érvényben lévő megállapodás híján. Mindemellett a piac már vélhetően a jövő heti amerikai inflációs adatot várja leginkább – vélik a bankház szakértői.
A dollár jegyzése 0,3 százalékkal került lejjebb, ez 311,5 forintos árfolyamot jelent.
A régiós devizákkal szemben is jelentősen javított a hazai pénz, különösen a lengyel zlotyhoz képest mutat lendületet, 0,7 százalékkal elhúzva mellette. A cseh korona váltási árfolyama eközben 0,3 százalékkal került lejjebb.
A pesti tőzsdén kisebb pluszban kereskedtek péntek délelőtt. a BUX 0,15 százalékkal, 142 800 pont fölé került a nap első felében. A vezető hazai nagypapírok közül
- a céláremelést kapott Mol szerepel a legjobban, 1,9 százalékos ralival.
- A Richter részvényei 0,9 százalékkal drágultak,
- az OTP kurzusa viszont 0,7 százalékot esett,
- a Magyar Telekom árfolyama pedig fél százalékkal került lejjebb.
Az európai börzéken iránykeresés látható, a nagyobb nyugati gazdaságok tőzsdeindexei közül a frankfurti DAX ugyan ereszkedett délig, a londoni FTSE 100 és a párizsi CAC 40 pedig 0,1 százalékkal kapaszkodott feljebb.
Az olajpiacon megnyugodni látszanak a kedélyek, a Brent hordónkénti ára 0,1 százalékkal 76,2 dollárra csökkent, míg a WTI jegyzése hasonló mértékben, 72 dollára mérséklődött.