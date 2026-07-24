Kitűzte a csúcson a zászlót a Mol, a pesti tőzsdével furcsa tréfát űztek – a forint brutális ralival búcsúztatja a hetet

Enyhülést hozott a piacokra az olajár korrekciója, amely a lélektani 100 dolláros szintről ereszkedett vissza pénteken. Az amerikai-iráni háború, valamint az európai uniós partnerekre is frissen kivetett amerikai kereskedelmi vámok dacára emelkedéssel zártak az európai tőzsdék. A tengerentúlon ugyanakkor még a tecnológiai szektorral, azon belül is a mesterséges intelligencia-beruházások megtérülése miatti aggodalmak nyomasztották a részvénypiacot. A forint jókora erősödéssel zárja a hetet, a pesti tőzsde viszont a déli csúcsdöntést követően mínuszba csúszott a zárásra.

Új magaslatot hódított meg a Mol, a BUX csúcsdöntést követően csúszott vissza, a forint remek hangulatban zárja a hetet / Fotó: MDart10 / Shutterstock

Ezen a héten sem unatkozhattak a befektetők, az iráni háború fordulatai az olajárakat, a részvény- és tőkepiacokat is megtornáztatták. Pénteken az előző napi ralit követően korrigált a brent és a WTI típusú nyersolaj jegyzése is, előbbi 3,6 százalékkal 97,1 dollárra, utóbbi 2,8 százalékkal 90 dollár alá esett.

Az európai börzéken jó hangulatban kereskedtek, a nyugati indexek közül

az FTSE 100 0,7 százalékkal,

a frankfurti DAX 0,8 százalékkal,

a párizsi CAC 40 pedig fél százalékkal került feljebb délután öt óráig.

A hazai börze is lendületesen kezdett, a BUX index nap közben 145 300 ponton új történelmi rekordszintre ért. Innen azonban lefelé vette az irányt, a tőzsdezárásra pedig hirtelen esésbe fordult a részvénykosár, amely így fél százalékos eséssel, 143 471 ponton zárta a hetet.

Új csúcson a Mol, az OTP talajt vesztett a nap végére