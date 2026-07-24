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Kitűzte a csúcson a zászlót a Mol, a pesti tőzsdével furcsa tréfát űztek – a forint brutális ralival búcsúztatja a hetet

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Izgalmas napja volt a hazai eszközöknek. A BUX napközben 145 ezer pont felett új magaslaton járt, a zárásban azonban a mélybe rántották az indexet. Az OTP nagy eséssel, a Mol történelmi csúcson zárt pénteken. A forint több mint egy százalékot ralizott az euróval és a dollárral szemben.
K. T.
2026.07.24, 17:25
Frissítve: 2026.07.24, 17:25

Enyhülést hozott a piacokra az olajár korrekciója, amely a lélektani 100 dolláros szintről ereszkedett vissza pénteken. Az amerikai-iráni háború, valamint az európai uniós partnerekre is frissen kivetett amerikai kereskedelmi vámok dacára emelkedéssel zártak az európai tőzsdék. A tengerentúlon ugyanakkor még a tecnológiai szektorral, azon belül is a mesterséges intelligencia-beruházások megtérülése miatti aggodalmak nyomasztották a részvénypiacot. A forint jókora erősödéssel zárja a hetet, a pesti tőzsde viszont a déli csúcsdöntést követően mínuszba csúszott a zárásra.

Mol, BUX, tőzsde, forint
Új magaslatot hódított meg a Mol, a BUX csúcsdöntést követően csúszott vissza, a forint remek hangulatban zárja a hetet / Fotó: MDart10 / Shutterstock

Ezen a héten sem unatkozhattak a befektetők, az iráni háború fordulatai az olajárakat, a részvény- és tőkepiacokat is megtornáztatták. Pénteken az előző napi ralit követően korrigált a brent és a WTI típusú nyersolaj jegyzése is, előbbi 3,6 százalékkal 97,1 dollárra, utóbbi 2,8 százalékkal 90 dollár alá esett.

Az európai börzéken jó hangulatban kereskedtek, a nyugati indexek közül 

  • az FTSE 100 0,7 százalékkal, 
  • a frankfurti DAX 0,8 százalékkal, 
  • a párizsi CAC 40 pedig fél százalékkal került feljebb délután öt óráig.

A hazai börze is lendületesen kezdett, a BUX index nap közben 145 300 ponton új történelmi rekordszintre ért. Innen azonban lefelé vette az irányt, a tőzsdezárásra pedig hirtelen esésbe fordult a részvénykosár, amely így fél százalékos eséssel, 143 471 ponton zárta a hetet.

Új csúcson a Mol, az OTP talajt vesztett a nap végére

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A magyar blue chipek özül az OTP-t nagyon megütötték a zárásban, a bankpapír 1,4 százalékkal 45 380 forintra zuhant.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 380 HUF 0 / -1,39 %
Forgalom: 14 415 795 770 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol megdöntötte április közepén felállított eddigi csúcsát, miután a részvénnyel 4478 forinton is kötöttek üzletet. A napot ennél kicsivel lejjebb, 0,6 száalékos pluszban, 4474 forinton fejezte be az olajrészvény, ez így is minden eddiginél magasabb záróárat jelent.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 474 HUF 0 / +0,58 %
Forgalom: 3 715 915 506 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter csendesebb napot tudhat maga mögött 0,2 százalékkal 11 630 forintra ereszkedve.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 630 HUF 0 / -0,17 %
Forgalom: 1 245 554 330 HUF
Napi
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom kurzusa 1,3 százalékkal 2648 forintra drágult.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 648 HUF 0 / +1,3 %
Forgalom: 669 549 372 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hazai részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt, ami elmarad az elmúlt hónapok átlagától.

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A forint elképesztő ralival zárhatja a hetet, a hullámzó hétközi teljesítményt követően pénteken jelentős erők jelentek meg a vételi oldalon.

Elképesztő mutatványt vitt véghez a forint

Az euróval szemben bő egy százalékot menetelt a hazai fizetőeszköz, a tőzsdezáráskor már 360,5 forintot kértek a közös európai pénz egységéért.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 1,3 százalékot javított ma a hazai valuta, a keresztárfolyam ezzel 316,5 forintig robogott le.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizák is megadták magukat a forint erejének: a cseh korona 1,1 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,7 százalékkal lett olcsóbb.

A forint számára egyértelműen kedvező az energiaárak enyhülése, az álatalánosan javuló piaci hangulat. Emellett a Bloomberg Intelligence friss elemzése alapján átüthetetlen páncélt kapott a forint . Nevezetesen, az euróbevezetés vállalása és az uniós források beérkezése ellensúlyozza az energiaválság negatív hatásait. A hírügynökség elemzői úgy látják, a magyar pénz várhatóan megtartja előnyét közép-kelet-európai versenytársaival szemben.

A jövő héten az energiapiaci fejlemények, valamint a Fed szerdai kamatdöntése és kommunikációja, továbbá a csütörtökön megjelemő hazai második ngyedéves GDP-adat jelölheti ki az irányt a magyar valuta számára.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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