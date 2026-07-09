Felpattant a forint és lehajrázta az egész mezőnyt

Az Erste szerint

a magyar fizetőeszköz szerdai gyengülésében szerepet játszhatott a nemzetközi hozamemelkedés és a kockázatkerülés, miután a közel-keleti feszültségek és az olajár-emelkedés újra inflációs félelmeket keltettek.

Bár rendkívül kedvező lett a júniusi költségvetési adat, ezzel együtt a pénzügyminisztérium délutáni sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint még a jövő évi hiány is meghaladhatja a 6 százalékot további beavatkozás nélkül. A kötvényhozamok is masszívan emelkedtek a negatív hírekre.

A bank elemzői kiemelték, hogy a hét hátralévő részében előreláthatólag már nem érkezik fontos hazai impulzus, így a geopolitikai hírek lehetnek meghatározók a kereskedésben.

A dollár is visszaadta a szerdán összeszedett pluszát a forinttal szemben. Csütörtökön 1 egész százalékkal csökkent a dollár-forint, s délutánra 312-re ereszkedett.