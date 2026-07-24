Átüthetetlen páncélt kapott a forint, az energiaválság sem fog ki rajta: fényes jövő áll a hazai deviza előtt, de egy dátum vízválasztó lehet

Újra formába lendült pénteken a forint az olajárak enyhe csökkenésével párhuzamosan, az euró jegyzése egészen 362 forint közelébe esett, miután csütörtökön még 365 forint fölött is járt. A Bloomberg Intelligence európai feltörekvő piaci elemzője, Sergei Voloboev hosszabb távon is optimista a hazai devizával kapcsolatban, noha a forint árfolyama rövidtávon erősen függ az amerikai-iráni konfliktustól és annak az olajárakra, valamint a globális kockázatvállalási hajlandóságra gyakorolt ​​hatásától.

Visszapattant a forint, a Bloomberg szerint fényes jövő áll a hazai deviza előtt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hosszabb távon a forint a nyerő

A magyar deviza ugyan június közepe óta elmarad a legtöbb régiós versenytársától, mivel egyrészt rendkívül érzékeny az energiaárak emelkedésére, másfelől korábban nagyot ralizott az áprilisi választások után.

Az újra beindult EU-finanszírozás,

az euróbevezetés célkitűzése,

valamint a szigorúbb költségvetési és inflációs célok

további támogatást nyújthatnak a forintnak és a magyar kötvénypiacnak, ami különösen jól jön egy energiaársokk idején - emelik ki hozzá a hírügynökség elemzői.

Az euróbevezetés előtti további dezinfláció is segíthet a forintnak versenyképessége visszanyerésében

– tették hozzá Voloboev.

A felszabadított EU-alapok várhatóan ellensúlyozzák a drágább energiaimport magyar folyó fizetési mérlegre és a költségvetésre gyakorolt ​​negatív hatását, abban az esetben is, ha a rezsicsökkentést meghosszabbítják.

A magyar deviza középtávú kilátásai szorosan összefüggenek a költségvetési kiigazítás előrehaladásával, és tükrözik a közelmúltbeli energiasokkok hatását az ország külső fizetési mérlegére.

Hosszabb távon a forint ERM II. mechanizmusba való felvétele 2028-ig - ami az euró 2031-es bevezetésének feltétele - a magyar költségvetés és növekedés további uniós támogatásával együtt mind a forint javára válhat a közös valuta bevezetését megelőző időszakban.