Deviza
EUR/HUF363,37 +0,76% USD/HUF317,36 +0,19% GBP/HUF423,55 +0,64% CHF/HUF389,56 +0,78% PLN/HUF83,98 +0,75% RON/HUF69,38 +0,61% CZK/HUF15,03 +0,75% EUR/HUF363,37 +0,76% USD/HUF317,36 +0,19% GBP/HUF423,55 +0,64% CHF/HUF389,56 +0,78% PLN/HUF83,98 +0,75% RON/HUF69,38 +0,61% CZK/HUF15,03 +0,75%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 080,86 +0,56% MTELEKOM2 728 -0,8% MOL4 488 +2,61% OTP46 240 +0,43% RICHTER11 700 +0,17% OPUS351 -4,62% ANY6 630 -2,5% AUTOWALLIS144,5 +1,4% WABERERS4 750 -0,42% BUMIX9 316,17 -0,31% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 112,94 +0,29% BUX145 080,86 +0,56% MTELEKOM2 728 -0,8% MOL4 488 +2,61% OTP46 240 +0,43% RICHTER11 700 +0,17% OPUS351 -4,62% ANY6 630 -2,5% AUTOWALLIS144,5 +1,4% WABERERS4 750 -0,42% BUMIX9 316,17 -0,31% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 112,94 +0,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
deviza

Forint: Trump nyomdafestéket nem tűrő szavai küldték a mélybe a hazai devizát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kapaszkodna a forint, de nem megy. A háborús fenyegetőzés hatására ismét megugrottak az olajárak, ami rossz ómen a forint számára.
Murányi Ernő
2026.07.29, 17:02

Alaposan betettek az olajárak a forintnak, már csak az kellett a szerdát eleve gyengén kezdő hazai devizának - amely már kedden sem vitézkedett - , hogy Donald Trump amerikai elnök nyomdafestéket nem tűrő szavakkal bejelentse: újabb kemény csapásokat zúdít Iránra.

Paying,With,Hungarian,Forint,Banknotes
Forint: Trump nyomdafestéket nem tűrő szavai küldték a mélybe a hazai devizát / Fotó: Mehes Daniel

Az elnököt az hergelte fel, hogy a perzsa állam forradalmi gárdája ballisztikus rakétákkal lőtte az Egyesült Államok katonai bázisát Jordániában, habár a Pentagon egyesített harc­szín­téri parancsnoksága (CENTCOM) azt közölte, hogy a rakétákat még a célpontjuk elérése előtt elfogták.

A lényeg azonban az, hogy a közjáték hatására az olajárak már több mint 6 százalékkal lőttek ki reggel óta. Az amerikai WTI 6,3 százalékkal, hordónként 84,25, a minket jobban érdeklő északi-tengeri Brent pedig 6,5 százalékkal, 89,5 dollárra drágult.

Több sem kellett a forintnak, az euróval szemben 0,7 százalékkal esett vissza a kurzusa, a közösségi deviza egységét 362,15 forinton jegyzik a bankközi devizapiacon.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A befektetők egyre kevésbé bíznak az iráni konfliktus gyors diplomáciai rendezésben, miközben a térségben fennmaradó katonai fenyegetések továbbra is kockázatot jelentenek a globális olajellátásra

- írja az Erste.

Az amerikai jegybank, azaz a Fed mai döntése ugyan a forintpiacra is hatással lehet, de alapvetően a háborús hírek és az olajár mozgásai befolyásolják az árfolyamot

 - tették hozzá a brókercég elemzői.

Holnap érkezik KSH második negyedéves GDP gyorsbecslése, ami a jelenlegi, ismét éleződő geopolitikai helyzetben vélhetően nem hat majd érdemben a forint kurzusára.   

A tőkepiaci álmoskönyv szerint ez az árfolyamszint túl kedvező, mivel az Equilor Befektetési Zrt. is úgy véli, hogy

amennyiben a 360,57-es ellenállás felett marad a jegyzés, folytatódhat az emelkedés, ez esetben 364 közelében adódna a következő akadály. 

Az energiaárak kedvezőtlen változására roppant érzékeny magyar fizetőeszköz hasonló mértékben gyengült a globálisan meghatározó többi, valamint a régiós devizákkal szemben is.

A dollár jegyzése például 0,8 százalékkal, 318,45 forintra emelkedett.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Eközben az euró-dollár nem igazán remegett meg, a keresztárfolyam továbbra is 1,139 közelében tartózkodik.

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Az Equilor szerint az 1,14-es szint a 30 napos mozgóátlaggal erősítve fontos rövid távú ellenállást jelent, utóbbi 1,1410-nél húzódik. 

Az esti Fed-kommunikáció hozhat volatilitást, a következő támasz 1,1310-nél húzódik, míg a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 1,1483-nál.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu