Alaposan betettek az olajárak a forintnak, már csak az kellett a szerdát eleve gyengén kezdő hazai devizának - amely már kedden sem vitézkedett - , hogy Donald Trump amerikai elnök nyomdafestéket nem tűrő szavakkal bejelentse: újabb kemény csapásokat zúdít Iránra.

Forint: Trump nyomdafestéket nem tűrő szavai küldték a mélybe a hazai devizát / Fotó: Mehes Daniel

Az elnököt az hergelte fel, hogy a perzsa állam forradalmi gárdája ballisztikus rakétákkal lőtte az Egyesült Államok katonai bázisát Jordániában, habár a Pentagon egyesített harc­szín­téri parancsnoksága (CENTCOM) azt közölte, hogy a rakétákat még a célpontjuk elérése előtt elfogták.

A lényeg azonban az, hogy a közjáték hatására az olajárak már több mint 6 százalékkal lőttek ki reggel óta. Az amerikai WTI 6,3 százalékkal, hordónként 84,25, a minket jobban érdeklő északi-tengeri Brent pedig 6,5 százalékkal, 89,5 dollárra drágult.

Több sem kellett a forintnak, az euróval szemben 0,7 százalékkal esett vissza a kurzusa, a közösségi deviza egységét 362,15 forinton jegyzik a bankközi devizapiacon.