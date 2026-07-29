Forint: Trump nyomdafestéket nem tűrő szavai küldték a mélybe a hazai devizát
Alaposan betettek az olajárak a forintnak, már csak az kellett a szerdát eleve gyengén kezdő hazai devizának - amely már kedden sem vitézkedett - , hogy Donald Trump amerikai elnök nyomdafestéket nem tűrő szavakkal bejelentse: újabb kemény csapásokat zúdít Iránra.
Az elnököt az hergelte fel, hogy a perzsa állam forradalmi gárdája ballisztikus rakétákkal lőtte az Egyesült Államok katonai bázisát Jordániában, habár a Pentagon egyesített harcszíntéri parancsnoksága (CENTCOM) azt közölte, hogy a rakétákat még a célpontjuk elérése előtt elfogták.
A lényeg azonban az, hogy a közjáték hatására az olajárak már több mint 6 százalékkal lőttek ki reggel óta. Az amerikai WTI 6,3 százalékkal, hordónként 84,25, a minket jobban érdeklő északi-tengeri Brent pedig 6,5 százalékkal, 89,5 dollárra drágult.
Több sem kellett a forintnak, az euróval szemben 0,7 százalékkal esett vissza a kurzusa, a közösségi deviza egységét 362,15 forinton jegyzik a bankközi devizapiacon.
A befektetők egyre kevésbé bíznak az iráni konfliktus gyors diplomáciai rendezésben, miközben a térségben fennmaradó katonai fenyegetések továbbra is kockázatot jelentenek a globális olajellátásra
- írja az Erste.
Az amerikai jegybank, azaz a Fed mai döntése ugyan a forintpiacra is hatással lehet, de alapvetően a háborús hírek és az olajár mozgásai befolyásolják az árfolyamot
- tették hozzá a brókercég elemzői.
Holnap érkezik KSH második negyedéves GDP gyorsbecslése, ami a jelenlegi, ismét éleződő geopolitikai helyzetben vélhetően nem hat majd érdemben a forint kurzusára.
A tőkepiaci álmoskönyv szerint ez az árfolyamszint túl kedvező, mivel az Equilor Befektetési Zrt. is úgy véli, hogy
amennyiben a 360,57-es ellenállás felett marad a jegyzés, folytatódhat az emelkedés, ez esetben 364 közelében adódna a következő akadály.
Az energiaárak kedvezőtlen változására roppant érzékeny magyar fizetőeszköz hasonló mértékben gyengült a globálisan meghatározó többi, valamint a régiós devizákkal szemben is.
A dollár jegyzése például 0,8 százalékkal, 318,45 forintra emelkedett.
Eközben az euró-dollár nem igazán remegett meg, a keresztárfolyam továbbra is 1,139 közelében tartózkodik.
Az Equilor szerint az 1,14-es szint a 30 napos mozgóátlaggal erősítve fontos rövid távú ellenállást jelent, utóbbi 1,1410-nél húzódik.
Az esti Fed-kommunikáció hozhat volatilitást, a következő támasz 1,1310-nél húzódik, míg a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 1,1483-nál.