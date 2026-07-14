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tőzsde
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olajár
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Mol

Beindult a láncreakció a pesti tőzsdén: dráguló olaj hajtja a Mol-részvény rakétáját – a forintnak nincs jó napja, az euró és a dollár is egyre drágább

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A nemzetközi pesszimista hangulattal dacolva erősödött a BUX index kedd délelőtt. A dráguló olaj a Mol részvényeit, az olajrészvény pedig a pesti tőzsdét hajtja felfelé, a forintot viszont adják a kereskedők.
K. T.
2026.07.14, 12:16

Nem tudott erőt gyűjteni a forint, amely kedd délelőtt gyengén teljesített a legfontosabb devizákkal szemben a borús nemzetközi befektetői hangulat közepette.

Mol, olaj, tőzsde
A dráguló olaj a Mol részvényeit, az olajrészvény pedig a pesti tőzsdét hajtja felfelé / Fotó: MDart10 / Shutterstock

Az euró jegyzése a hajnali, 359,5-ös szintről már a tőzsdenyitásra 360 fölé emekedett, ahnnan további magaslatokra is benézett. A napi csúcson 361,2 frintot is kértek a közös európai pénz egységéért. Délben 361,05 forinton járt a váltási árfolyam, ez 0,3 százalékos gyengülésnek felel meg.

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A dollár árfolyama 0,15 százalékkal erősödött a hazai pénzhez képest, a nap derekán 316,7 forinton jegyezték a zöldhasút.

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A régiós fizetőeszközök közül a cseh korona 0,3 százalékkal drágult, a lengyel zlotyval viszont továbbra is döntetlenre áll a hazai pénz.

A forint az újabb kedvezőtlen közel-keleti fejleményekre és olajáremelkedésre reagált gyengüléssel az Erste elemzői szerint. Hazánkban is elsősorban az iráni háború fejleményeire figyelnek a piaci szereplők. Magyar idő szerint délután fél háromkor érkezik a hét legfontosabb makrogazdasági adata, az amerikai inflációs és maginflációs index. Ezzel együtt a fókusz a Hormuzi-szorosra is vetül: a csapások közepette újabb tárgyalások is zajlanak az amerikai és az iráni fél között.

Az európai tőzsdék pirsba borultak kedden, a nyugati részvényindexek közül a londoni FTSE 100 fél százalékkal, a frankfurti DAX 0,6 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,8 százalékkal fordult le.

A pesti tőzsdén csapongó a kereskedés, a BUX index a reggeli rajtot kővetően elért fél százalékos erősödését kétszer is feladta a délelőtt során, a nap második felére azonban harmadszorra is sikerült ilyen mértékű előnyt kovácsolnia. A vezető magyar részvénykosár 141 900 pont környékén jár cikkünk írásakor.

A blue chipek körében vegyes a kép. Az OTP a reggeli drágulást követően mostanra 0,2 százalékkal ereszedik, a Richter nap eleji ralija is 0,8 százalékos pluszra mérséklődött. A Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékkal csúszott vissza, a Mol viszont az olajárak emelkedésétől is fűtve 2,5 százalékkal ralizik.

 MOL részvény
MOL részvény13:07:58
Árfolyam: 4 194 HUF +86 / +2,05 %
Forgalom: 2 847 565 660 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 4,4 százalékkal 87 dollár közelébe, a WTI jegyzése pedig 3,6 százalékkal 80,8 dollárra ugrott.

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