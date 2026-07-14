Beindult a láncreakció a pesti tőzsdén: dráguló olaj hajtja a Mol-részvény rakétáját – a forintnak nincs jó napja, az euró és a dollár is egyre drágább
Nem tudott erőt gyűjteni a forint, amely kedd délelőtt gyengén teljesített a legfontosabb devizákkal szemben a borús nemzetközi befektetői hangulat közepette.
Az euró jegyzése a hajnali, 359,5-ös szintről már a tőzsdenyitásra 360 fölé emekedett, ahnnan további magaslatokra is benézett. A napi csúcson 361,2 frintot is kértek a közös európai pénz egységéért. Délben 361,05 forinton járt a váltási árfolyam, ez 0,3 százalékos gyengülésnek felel meg.
A dollár árfolyama 0,15 százalékkal erősödött a hazai pénzhez képest, a nap derekán 316,7 forinton jegyezték a zöldhasút.
A régiós fizetőeszközök közül a cseh korona 0,3 százalékkal drágult, a lengyel zlotyval viszont továbbra is döntetlenre áll a hazai pénz.
A forint az újabb kedvezőtlen közel-keleti fejleményekre és olajáremelkedésre reagált gyengüléssel az Erste elemzői szerint. Hazánkban is elsősorban az iráni háború fejleményeire figyelnek a piaci szereplők. Magyar idő szerint délután fél háromkor érkezik a hét legfontosabb makrogazdasági adata, az amerikai inflációs és maginflációs index. Ezzel együtt a fókusz a Hormuzi-szorosra is vetül: a csapások közepette újabb tárgyalások is zajlanak az amerikai és az iráni fél között.
Az európai tőzsdék pirsba borultak kedden, a nyugati részvényindexek közül a londoni FTSE 100 fél százalékkal, a frankfurti DAX 0,6 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,8 százalékkal fordult le.
A pesti tőzsdén csapongó a kereskedés, a BUX index a reggeli rajtot kővetően elért fél százalékos erősödését kétszer is feladta a délelőtt során, a nap második felére azonban harmadszorra is sikerült ilyen mértékű előnyt kovácsolnia. A vezető magyar részvénykosár 141 900 pont környékén jár cikkünk írásakor.
A blue chipek körében vegyes a kép. Az OTP a reggeli drágulást követően mostanra 0,2 százalékkal ereszedik, a Richter nap eleji ralija is 0,8 százalékos pluszra mérséklődött. A Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékkal csúszott vissza, a Mol viszont az olajárak emelkedésétől is fűtve 2,5 százalékkal ralizik.
A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 4,4 százalékkal 87 dollár közelébe, a WTI jegyzése pedig 3,6 százalékkal 80,8 dollárra ugrott.