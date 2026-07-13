Elbukott hét elején a forint, a pesti tőzsdét is nyomasztja az iráni helyzet – csak a Mol ralija folytatódott

Az amerikai-iráni háború kedvezőtlen hétvég fordulata foglalkoztatta hétfőn a piacokat. A tengerentúli tőzsdék jelentős eséssel nyitották a kereskedést, Európa nyugati részén vegyesen, kisebb elmozdulássl zártak a meghatározó részvényindexek. Itthon csökkenéssel nyugtázta a napot a pesti börze, és a forint is gyengült a főbb devizákkal szemben.

Gyengén indította a hetet a pesti tőzsde, csak a Mol maradt lendületben, a forint is elbukott / Fotó: Vémi Zoltán

Nem aratott osztatlan sikert Donald Trump amerikai elnök újabb lépése, aki az Irán elleni blokád újraindítását rendelte el, valamint 20 százalékos vám kivetését fontolgatja a Hormuzi-szoroson áthaladó árukra.

A három nagy amerikai részvényindex mindegyike lefordult a magyar idő szerint délutáni nyitáskor. A Dow Jones 0,2 százalékkal, az S&P 500 fél százalékkal, a Nasdaq pedig egy százalékos mínuszba borult.

A technológiai túlsúlyos részvénykosár annak ellenére borult nagyot, hogy a csippiac meghatározó szereplője, a TSMC a merész várakozásoknak megfelelő bevételbővülésről adott számot.

Az európai tőzsdéken pozitívabb hangulatban, ám csekély elmozdulásokkal fejezték be a napot.