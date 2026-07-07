Megütötték reggel az OTP-t, a forint piacán a friss inflációs adatot árazzák a kereskedők
Kemény üzenetváltással folytatódott az amerikai-iráni háború, emellett két kereskedelmi hajót is iráni találat ért a Hormuzi-szorosnál, borzolva a befektetők kedélyeit. A borúsabb nemzetközi hangulatban lefordultak kedd reggel a tőzsdék, és a forint is kisebb gyengüléssel kezdett a vártnál kedvezőbb hazai inflációs adatra reagálva.
A pesti tőzsdén is eséssel indult a kereskedés, a BUX index 0,6 százalékkal 142 695 pontra csökkent a nyitáskor. A vezető hazai részvények közül
- az OTP árfolyama 1,2 százalékkal 46 360 forintra zuhant,
- a Mol kurzusa 0,25 százalékkal 3928 forintra ereszkedett,
- a Richter papírjai 0,1 százalékkal 12 290 forintra csorgtak le,
- a Magyar Telekom jegyzése pedig 2676 forinton stagnált.
A nap során az iráni hírekre és a technológiai szektorra figyelnek a nemzetközi piacon a befektetők, míg itthon a friss inflációs adatot is emésztik a kereskedők.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A KSH ma reggel közzétett adatai alapján a hazai infláció a várakozásokhoz képest is nagyobb mértékben mérséklődött, júniusban 1,7 százalékos volt a fogyasztói áremelkedés üteme, 0,2 százalékponttal alacsonyabb a Világgazdaság elemzői konszenzusában szereplő prognózisnál. A kedvező áremelkedési mutató a Varga Mihály vezette MNB számára is nagyobb mozgásteret ad a monetáris politika terén, a jegybank így várhatóan tovább faraghatja majd az alapkamatot a nyár folyamán.
A forint árfolyamát a kedvező inflációs mutató és a tegnap végrehajtott, óriási érdeklődés mellett zajlott három milliárd eurós devizakövény-kibocsátás sem mozgatta meg érdemben kedd reggel.
A hazai fizetőeszköz egyelőre szűk sávban mozog az euróval szemben. A kurzus a hajnali, 353,8-as szintről 354 fölé emelkedett fél kilencig, majd a KSH adatközlését követően az éjjeli szintre ereszkedett vissza. A tőzsdenyitáskor 353,8 forinton járt a jegyzés, ami minimális forintgyengülést jelent.
A dollárhoz képest 0,15 százalékot rontott a magyar pénz, a váltási árfolyam 309,6 forinton jár cikkünk írásakor.
A régiós devizákhoz képest minimális előnnyel fordult rá a piacnyitásra a hazai fizetőeszköz: a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,05 százalékkal kerül kevesebbe.