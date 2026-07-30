Jó híreket kapott a forint, pattan az árfolyam
A szerdai gyengülés után mindegyik globálisan is meghatározó, illetve régiós devizával szemben erősödött csütörtökön napközben a forint, a háttérben több hír fejti ki hatását, melyek javarésze a tengerentúlról érkezett.
Az euró jegyzése délután 4 óráig mintegy fél százalékkal, 361,7 forintra csökkent, ám hasonló mértékben gyengült az angol font és a cseh korona is.
A lengyel zloty és a svájci frank kisebb mértékben veszített értékéből, a dollárkurzus viszont közel 1 százalékkal szakadt be.
Délután egészen 314,8 forintig retirált a zöldhasú.
Szerda este a Fed kamatdöntése utáni sajtótájékoztató segítette a forintot, miután a szeptemberi kamatemelés valószínűsége a piaci árazások alapján valamelyest csökkent
- írja az Erste.
Ugyanebben az irányban hatott az amerikai GDP alakulása, amelyről csütörtökön jött ki a friss hír. Az előzetes adatok szerint ugyanis az amerikai gazdaság mindössze 1,5 százalékkal bővült 2026 második negyedévében, ami elmarad az első negyedévi 2,1 százaléktól és a hasonló mértékű növekedésre vonatkozó várakozásoktól.
A növekedéshez a fogyasztói kiadások, a beruházások és az export növekedése járult hozzá, amit részben ellensúlyozott az állami kiadások csökkenése.
A lényeg, hogy ez a hír is csökkenti valamelyest a kamatemelés valószínűségét, hiszen az amerikai jegybanknak kettős mandátuma van. Az árstabilitás fenntartása mellett a maximális fenntartható foglalkoztatásért is harcolnia kell, ezért a GDP alakulását is kiemelten figyelik.
Ráadásul az amerikai jegybank által preferált inflációs mutató, a PCE-árindex is a várakozásoknak megfelelően 0,1 százalékkal csökkent júniusban az előző hónaphoz képest, miután májusban még 0,5 százalékos emelkedést regisztráltak.
Nem véletlen, hogy az euró-dollár keresztárfolyam is 0,4 százalékkal, 1,151 fölé emelkedett.
Szóval valamennyi Amerikából érkező hír gyengíti a dollárt és erősíti a forintot. Mindamellett délutánra visszaestek az olajárak is.
Idehaza a csütörtök reggel közzétett második negyedéves GDP-gyorsbecslés a piaci konszenzusnál valamivel gyengébb lett, az Erste várakozásaival azonban lényegében összhangban alakult.
A befektetők ugyanakkor továbbra is inkább a háborús hírekre, illetve a fejlett piaci gazdasági adatokra - Amerika és eurózóna - fókuszálhatnak.