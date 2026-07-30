Jó híreket kapott a forint, pattan az árfolyam

Szerda este a Fed kamatdöntése utáni sajtótájékoztató segítette a forintot, miután a szeptemberi kamatemelés valószínűsége a piaci árazások alapján valamelyest csökkent

- írja az Erste.

Ugyanebben az irányban hatott az amerikai GDP alakulása, amelyről csütörtökön jött ki a friss hír. Az előzetes adatok szerint ugyanis az amerikai gazdaság mindössze 1,5 százalékkal bővült 2026 második negyedévében, ami elmarad az első negyedévi 2,1 százaléktól és a hasonló mértékű növekedésre vonatkozó várakozásoktól.

A növekedéshez a fogyasztói kiadások, a beruházások és az export növekedése járult hozzá, amit részben ellensúlyozott az állami kiadások csökkenése.

A lényeg, hogy ez a hír is csökkenti valamelyest a kamatemelés valószínűségét, hiszen az amerikai jegybanknak kettős mandátuma van. Az árstabilitás fenntartása mellett a maximális fenntartható foglalkoztatásért is harcolnia kell, ezért a GDP alakulását is kiemelten figyelik.

Ráadásul az amerikai jegybank által preferált inflációs mutató, a PCE-árindex is a várakozásoknak megfelelően 0,1 százalékkal csökkent júniusban az előző hónaphoz képest, miután májusban még 0,5 százalékos emelkedést regisztráltak.

Nem véletlen, hogy az euró-dollár keresztárfolyam is 0,4 százalékkal, 1,151 fölé emelkedett.