Deviza
EUR/HUF363,77 +0,44% USD/HUF318,27 +0,57% GBP/HUF427,72 +0,3% CHF/HUF394,17 +0,71% PLN/HUF83,72 +0,08% RON/HUF69,4 +0,39% CZK/HUF15,03 +0,5% EUR/HUF363,77 +0,44% USD/HUF318,27 +0,57% GBP/HUF427,72 +0,3% CHF/HUF394,17 +0,71% PLN/HUF83,72 +0,08% RON/HUF69,4 +0,39% CZK/HUF15,03 +0,5%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 185,52 -0,62% MTELEKOM2 626 -0,15% MOL4 164 +0,05% OTP44 660 -1,19% RICHTER12 020 -0,42% OPUS370 +0,41% ANY7 140 -0,56% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 660 -0,43% BUMIX9 334,24 -0,17% CETOP4 769,61 -0,16% CETOP NTR3 024,39 -0,91% BUX141 185,52 -0,62% MTELEKOM2 626 -0,15% MOL4 164 +0,05% OTP44 660 -1,19% RICHTER12 020 -0,42% OPUS370 +0,41% ANY7 140 -0,56% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 660 -0,43% BUMIX9 334,24 -0,17% CETOP4 769,61 -0,16% CETOP NTR3 024,39 -0,91%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
deviza

Kezd kicsúszni a forint alól a talaj, és sehol egy kapaszkodó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Két és fél hónapos mélyponton a hazai deviza. Bár az euró-dollár egy helyben ácsorog, a forint egyre lejjebb kerül.
Murányi Ernő
2026.07.17, 12:36
Frissítve: 2026.07.17, 12:42

Péntek délelőtt is tovább gyengült a forint, ráadásul nemcsak az euróval, hanem a dollárral, a svájci frankkal, az angol fonttal, sőt még a cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben is. A devizakereskedők már az MNB jövő heti kamatvágását is árazhatják.

20251007_euroForint_019_VZforint, euró, árfolyam, jegyzésdevizapiac
Kezd kicsúszni a forint alól a talaj, és sehol egy kapaszkodó / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Két és fél hónapos mélyponton a forint

Az euró jegyzése immár tartósan 360 forint fölött rendezkedett be, s délre 0,5 százalékkal, 363,92 forintra nőtt az árfolyama.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Az állampapírpiaci hozamok emelkedésével párhuzamosan gyengült a hazai fizetőeszköz, mely arra utal, hogy a geopolitikai feszültségek mellett a kötvénypiacról kiáramló tőke okozta a mozgást. Az euró-forint árfolyama ezzel átlépte a 360,57-nél húzódó ellenállási szintet, a következő fontosabb akadály 364 közelében látható a grafikonon

- írja az Equilor Befektetési Zrt. 

Az Erste pedig úgy véli, hogy 

általánosan kedvezőtlen a hangulat, erősödött a kockázatkerülés az elmúlt napokban. Ezen felül elsősorban az európai TTF gázár emelkedése a külső egyensúlyi pozíció romlásán keresztül aggaszthatja a forint potenciális befektetőit. Ma reggel 362 körül jár az EURHUF kurzusa. Ez két és fél hónapos mélypontnak számít. A közel-keleti konfliktus és az energiaárak alakulása lesz meghatározó az itthoni kereskedésben is a jegybank keddi ülése előtt.

Hasonló elánnal erősödik a dollár jegyzése is a magyar deviza ellenében. A zöldhasút már 318,2 forinton jegyzik a bankközi devizapiacon.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Az euró-dollár eközben nagyjából stagnál,  keresztárfolyam 1,1438-nál toporog.

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Ellentétes hatások alakítják az euró-dollárt 

Az amerikai dollár nehezen tud érdemben vevőket vonzani, és négyhetes mélypont közelében tanyázik, miután szerdán az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala arról számolt be, hogy a termelői árindex (PPI) váratlanul 0,3 százalékkal esett júniusban. 

Ez az adat a kedden közölt, vártnál alacsonyabb általános inflációs adatokkal együtt csökkenti a Federal Reserve (Fed) azonnali kamatemelésének esélyeit. 

Mindeközben azonban fokozódott az amerikai-iráni konfliktus a hét eleje óta, az amerikai erők szerdán újabb légicsapásokat hajtottak végre az iráni rakéta- és dróninfrastruktúra ellen. Teherán viszont válaszul drónokkal és rakétákkal támadta az Egyesült Államokhoz köthető katonai létesítményeket a régióban.

A folytatódó adok-kapok mellett az iráni kikötők amerikai haditengerészeti blokádja, a Hormuzi-szoros lezárása is felfelé hajtja az olajárakat. 

Az amerikai WTI hordónként már 80,6 dollárnál, míg az északi-tengeri Brent 85,8 dollárnál jár.

Az nyersolaj drágulása pedig tovább táplálja az energiavezérelt inflációval és a kamatemeléssel kapcsolatos aggodalmakat, korlátozva a zöldhasú veszteségeit és az euró-dollár emelkedését.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1723 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu