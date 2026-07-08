Kikészült a forint, ütik az OTP-t is
Az újrainduló iráni háború híre kikészítette a forintot. Donald Trump amerikai elnök délelőtt Ankarában jelentette be, hogy vége a perzsa állammal kötött tűzszünetnek, miután Irán megtámadott három kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban, amiért azok Teherán engedélye nélkül használták a tengeri útvonalat. Erre válaszul Trump parancsára nagyszabású légi csapásokat hajtottak végre az amerikaiak az iráni déli tartományok ellen, amire megtorlásul az irániak ismét a térség amerikai katonai bázisát kezdték lőni.
A háborús feszültség visszatérésére kilőttek az olajárak és jelentős eséssel reagáltak az európai tőzsdék. A Brent hordónkénti jegyzése 6,5 százalékkal, 79 dollárra ugrott.
Eközben a frankfurti DAX-index 2,4 százalékkal, míg a francia CAC40 2,2 százalékkal zuhant. Az amerikai határidős tőzsdemutatók is lefordultak, a Nasdaq 1,5 százalékkal, az S&P 500 és a Dow 1 százalékot meghaladó mértékben esett.
Ütni kezdték a nemzetközi tőkepiacok hangulatára legérzékenyebb magyar részvényt, azaz az OTP-t is. A bankcsoport árfolyama 2,4 százalékkal, 44 710 forintra zsugorodott.
A forint a többi globálisan is meghatározó pénznem ellenében is hatalmasat bukott, sőt még régiós társainak is csak a hátát nézhette.
A cseh korona és a lengyel zloty is nagyjából 0,7-0,8 százalékot vert rá.
Az euró-dollár devizapár viszont szinte egy tapodtat sem mozdult, a keresztárfolyam 1,141 közelében maradt, holott a hasonló helyzetek a dollár menedékszerepét szokták erősíteni, ami a zöldhasúra jellemzően nem csekély emelőhatást fejt ki.
Ebből következően a dollár is durván 1 százalékkal került feljebb a hazai fizetőeszközhöz mérten, momentán valamelyest 314 forint fölött jár a kurzus.
A rejtély kulcsa, hogy Isabel Schnabel az Európai Központi Bank (EKB) igazgatótanácsának tagja arra figyelmeztetett, hogy az iráni konfliktus miatt az alapinfláció továbbra is magas szinten marad az eurózónában, ezért a kamatemelésére vonatkozó várakozások erősödtek. Hasonló figyelmeztetést tett közzé Fabio Panetta, az EKB másik döntéshozója is, aki egyben az Olasz Központi Bank elnöke. Szerinte az euróövezet inflációs kockázatai továbbra is magasak a Hormuzi-szorosban fennálló helyzet miatt.
Azáltal pedig, hogy az EKB korifeusai a felfelé irányuló inflációs hangsúlyozzák, támogatják az eurót.