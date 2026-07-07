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Kritikus szinten a forint árfolyama, jöhet a következő ellenállás tesztelése

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lejtőre került kedden a magyar fizetőeszköz. Főként a dollárral szemben gyengült a forint, de az euró is elhúzott mellette.
Murányi Ernő
2026.07.07, 16:57

A forinttal egyetemben gyengültek a régió devizák kedden délután, a hazai deviza árfolyama lejjebb került a globálisan is meghatározó nyugati devizákhoz mérten, ám erősödött valamelyest a cseh koronához, illetve a lengyel zlotyhoz viszonyítva.

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Kritikus szinten a forint árfolyama / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Gyengült a forint az euró ellenében

Az euró jegyzése például 0,2 százalékkal, 354,6 forintra kúszott.

EUR / HUF árfolyam
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A 30 napos mozgóátlag fölé lépett az euró-forint árfolyama, mely jelenleg 353,77-nél húzódik. Amennyiben tartósan felette tud maradni, hamarosan jöhet a 355-ös ellenállás tesztelése. Az indikátorok továbbra is enyhén felfelé mutatnak

- írja az Equilor Befektetési Zrt.  

Az Erste szerint ugyanakkor:

A kedvező inflációs kép növeli az MNB mozgásterét a további kamatvágásokat illetően, ami nem sugall további jelentős forinterősödést a mostani szintekről, sőt, a forint javára szóló pozitív kamatkülönbözet várt csökkenése inkább gyengítheti az árfolyamot később. 

Mint ismert, kedd reggel tett közzé a KSH, hogy júniusban az éves infláció 1,7 százalékra csökkent, havi szinten pedig stagnáltak az árak. Azaz  a magyar inflációs adatok ismét kedvezőbben alakultak az elemzői várakozásoknál.

Az Amundi is nagyjából az Erste véleményét osztja, hiszen, amint kiemelték:

A mostani adat, illetve a kedvező inflációs trendek támogatják az MNB kamatvágási ciklusát, megerősíthetik a keresletet az állampapírok iránt, de kifoghatják a hátszelet a forint erősödése mögül. Tartósan kedvező hazai és külső folyamatok esetén nagy esély van rá, hogy a kamatvágások ősszel is folytatódjanak.

 Mivel eddig csak nyári kamatcsökkentésekről van szó, újdonság az őszi folytatás elemzői pedzegetése. 

A kamatvágások mind valószínűbbé válása, illetve az, hogy az eddig véltnél hosszabb ideig tartó monetáris lazító ciklus is a képbe került, egyértelműen a hazai deviza gyengülését támogatja. 

Süllyedt az euró-dollár kereszt

Meglódult a dollár kurzusa is a délutáni órákban, a zöldhasút 4 óra után már 310,3 forint fölött jegyezték, ami több mint 0,4 százalékos dollárerősödést jelent forinttal szemben. 

USD / HUF árfolyam
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Az amerikai deviza amúgy az euró ellenében is szárnyra kapott. Az euró-dollár kereszt 0,1 százalékkal, 1,143-ra süllyedt.

EUR / USD árfolyam
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Éves
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Ezzel együtt a devizapár kedden szűk sávban mozog, mivel a devizakereskedők egyértelműbb kommunikációt várnak a Fed és az Európai Központi Bank (EKB) előrelátható kamatpolitikájáról az új helyzetben, amikor az olajárak lefordulása nyomán mérséklődtek az inflációs kockázatok.

Egyelőre a döntéshozók az Atlanti-óceán mindkét partján a szigorú monetáris politika mellett látszanak kitartani, lévén az infláció még a 2 százalékos célérték felett ragadt.

Fabio Panetta, az EKB kormányzótanácsának a tagja például kedden kijelentette, hogy „a kilátások továbbra is bizonytalanok”, ugyanis „továbbra is fennáll az infláció emelkedésének és a növekedés lassulásának a kockázata”.

Eközben a legfrissebb amerikai munkaerőpiaci adatok arra utalnak, hogy a helyzet továbbra is törékeny, annak ellenére, hogy az év elején javulás jelei mutatkoztak. 

A gyengülő munkaerőpiac és a makacs infláció együttesen alátámasztja azt a véleményt, hogy a Fed a közeljövőben változatlanul hagyja a kamatszintet.

A kereskedők már a Fed kamatdöntő testülete, azaz a nyíltpiaci bizottság (Federal Open Market Committee) legutóbbi üléséről készült jegyzőkönyv szerdai közzétételét várják, hogy új jelzéseket kapjanak a monetáris politika kilátásairól.

 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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