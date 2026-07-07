Kritikus szinten a forint árfolyama, jöhet a következő ellenállás tesztelése
A forinttal egyetemben gyengültek a régió devizák kedden délután, a hazai deviza árfolyama lejjebb került a globálisan is meghatározó nyugati devizákhoz mérten, ám erősödött valamelyest a cseh koronához, illetve a lengyel zlotyhoz viszonyítva.
Gyengült a forint az euró ellenében
Az euró jegyzése például 0,2 százalékkal, 354,6 forintra kúszott.
A 30 napos mozgóátlag fölé lépett az euró-forint árfolyama, mely jelenleg 353,77-nél húzódik. Amennyiben tartósan felette tud maradni, hamarosan jöhet a 355-ös ellenállás tesztelése. Az indikátorok továbbra is enyhén felfelé mutatnak
- írja az Equilor Befektetési Zrt.
Az Erste szerint ugyanakkor:
A kedvező inflációs kép növeli az MNB mozgásterét a további kamatvágásokat illetően, ami nem sugall további jelentős forinterősödést a mostani szintekről, sőt, a forint javára szóló pozitív kamatkülönbözet várt csökkenése inkább gyengítheti az árfolyamot később.
Mint ismert, kedd reggel tett közzé a KSH, hogy júniusban az éves infláció 1,7 százalékra csökkent, havi szinten pedig stagnáltak az árak. Azaz a magyar inflációs adatok ismét kedvezőbben alakultak az elemzői várakozásoknál.
Az Amundi is nagyjából az Erste véleményét osztja, hiszen, amint kiemelték:
A mostani adat, illetve a kedvező inflációs trendek támogatják az MNB kamatvágási ciklusát, megerősíthetik a keresletet az állampapírok iránt, de kifoghatják a hátszelet a forint erősödése mögül. Tartósan kedvező hazai és külső folyamatok esetén nagy esély van rá, hogy a kamatvágások ősszel is folytatódjanak.
Mivel eddig csak nyári kamatcsökkentésekről van szó, újdonság az őszi folytatás elemzői pedzegetése.
A kamatvágások mind valószínűbbé válása, illetve az, hogy az eddig véltnél hosszabb ideig tartó monetáris lazító ciklus is a képbe került, egyértelműen a hazai deviza gyengülését támogatja.
Süllyedt az euró-dollár kereszt
Meglódult a dollár kurzusa is a délutáni órákban, a zöldhasút 4 óra után már 310,3 forint fölött jegyezték, ami több mint 0,4 százalékos dollárerősödést jelent forinttal szemben.
Az amerikai deviza amúgy az euró ellenében is szárnyra kapott. Az euró-dollár kereszt 0,1 százalékkal, 1,143-ra süllyedt.
Ezzel együtt a devizapár kedden szűk sávban mozog, mivel a devizakereskedők egyértelműbb kommunikációt várnak a Fed és az Európai Központi Bank (EKB) előrelátható kamatpolitikájáról az új helyzetben, amikor az olajárak lefordulása nyomán mérséklődtek az inflációs kockázatok.
Egyelőre a döntéshozók az Atlanti-óceán mindkét partján a szigorú monetáris politika mellett látszanak kitartani, lévén az infláció még a 2 százalékos célérték felett ragadt.
Fabio Panetta, az EKB kormányzótanácsának a tagja például kedden kijelentette, hogy „a kilátások továbbra is bizonytalanok”, ugyanis „továbbra is fennáll az infláció emelkedésének és a növekedés lassulásának a kockázata”.
Eközben a legfrissebb amerikai munkaerőpiaci adatok arra utalnak, hogy a helyzet továbbra is törékeny, annak ellenére, hogy az év elején javulás jelei mutatkoztak.
A gyengülő munkaerőpiac és a makacs infláció együttesen alátámasztja azt a véleményt, hogy a Fed a közeljövőben változatlanul hagyja a kamatszintet.
A kereskedők már a Fed kamatdöntő testülete, azaz a nyíltpiaci bizottság (Federal Open Market Committee) legutóbbi üléséről készült jegyzőkönyv szerdai közzétételét várják, hogy új jelzéseket kapjanak a monetáris politika kilátásairól.