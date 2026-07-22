Zuhanórepülésben a forint: megállíthatatlanul csúszik lefelé a magyar fizetőeszköz
Folytatta a kamatvágási mini-ciklust az MNB, és Varga Mihály jegybankelnök a kamatpálya további javulását vetítette előre. Belföldön a költségvetéssel, külsőleg a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos kockázatok gyűrűzhettek be a befektetők látókörébe
- indokolta a forintgyengülést az Erste.
A hét további részében is az energiaárak alakulása lesz az elsőszámú befolyásoló tényező. Emellett az Európai Központi Bank (EKB) csütörtöki döntésére és kommunikációjára is figyelünk majd
- tették hozzá a brókercég elemzői.
A várható EKB-döntésre visszatérve, az Equilor Befektetési Zrt-nél úgy vélik:
a júniusi 25 bázispontos kamatemelést követően ma kivárásra számítunk, így 2,25 százalékon maradhat a betéti ráta. Ugyanakkor a döntéshozók felhívhatják a figyelmet rá, hogy a közel-keleti konfliktus továbbra is inflációs kockázatot jelent az eurózónában.
A dollár is fél százalékot vert a magyar fizetőeszközre kora délutánig a bankközi devizapiacon.
A zöldhasú egyre közelebb kerül a 320 forintos lélektani határhoz, jelenleg valamivel 319,2 forint fölött jár.
A dollár-euró keresztárfolyam eközben szinte teljesen mozdulatlan, továbbra is minimálisan 1,14 felett ingadozik a devizapár.
Napok óta az 1,14-es szintet tesztelgeti a jegyzés, melynek szignifikáns letörése esetén az 1,1330-as támasz felé veheti az irányt. A Bollinger-szalagok rendkívüli módon be vannak szűkülve, mely arra utal, hogy hamarosan nagyobb, trendszerű elmozdulás indulhat. Felül a 30 napos mozgóátlag képez rövid távú ellenállási szintet, jelenleg 1,1441-nél
- kommentálta a kialakult helyzetet az Equilor.
A tartós inflációs fenyegetés miatt a devizakereskedők egyre inkább az EKB monetáris szigorítását árazzák be, ami persze az európai közös valutát erősíti. Bár a csütörtöki üléstől alapvetően tartást várnak, ám decemberre és jövő februárra, a jelenlegi 2,25 százalékos alapkamat helyett átlagosan már 2,66 százalékos, illetve 2,73 százalékos kamatlábat várnak. A Reuters szerint már egy szeptemberi kamatemelést is teljes mértékben beáraztak.
Ezzel szemben a folyamatos közel-keleti feszültségek a dollár mint biztonságos menedékvaluta felé tereli a befektetőket, ami meg éppenséggel a zöldhasút támogatja.