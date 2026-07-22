Zuhanórepülésben a forint: megállíthatatlanul csúszik lefelé a magyar fizetőeszköz

Folyamatosan csúszik lefelé szerdán a forint kurzusa a globális devizákhoz, sőt a cseh koronához és a lengyel zlotyhoz képest is.

Megállíthatatlanul csúszik lefelé a forint / Fotó: 10th Ring

Az eurót például mintegy 0,5 százalékkal magasabban, azaz 363,90 forinton jegyezték délután 1 órakor, mint a keddi záróárfolyam.