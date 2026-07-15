Nagy küzdelemben verte vissza szerdán is a devizapiaci gyengülési hullámokat a forint.

Nagy küzdelemben verte vissza a támadásokat a forint / Fotó: Mehaniq

Visszapattant a forint árfolyama

Az euró jegyzése például egészen 359,72 forintig szökött fel délután két óra körül, s kísértetiesen hasonlóan ugrott meg akkortájt a dollár kurzusa is. A zöldhasú negyed háromkor 315 forint fölé tört, bár csupán rövid ideig maradt ezen a szinten.