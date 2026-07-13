Nagyot harcol a forint, de nem tudott az erős oldalra keveredni
Főleg a régiós devizákkal és az euróval szemben gyengült a forint hétfőn kora délutánig.
A cseh korona és a lengyel zloty ellenében 0,3, illetve 0,4 százalékkal került lejjebb a magyar fizetőeszköz árfolyama. Az euró jegyzése pedig szintén 0,3 százalékkal, 356,66 forintra emelkedett. Reggel 8 óra után azonban még magasabban állt a közösségi deviza kurzusa, akkor 357,8 forintig szökött fel az árfolyam, azóta tehát napon belül sokat erősödött hazai pénznemünk.
Az Erste szerint a kedvezőtlen közel-keleti fejlemények miatt csúszott meg a forint.
A héten előreláthatóan nem lesz fontos hazai momentum, így elsősorban a nemzetközi hullámokon sodródhat a forint bárkája
- tették hozzá a bank elemzői.
Az Equilor Befektetési Zrt. pedig úgy véli:
A 355-ös szintről ismét felfelé indult az euró-forint árfolyama, miután eszkalálódott a közel-keleti helyzet. Az 50 napos mozgóátlag is fontos támaszt jelent 355,46-nál.
Eközben pedig a dollár gyengült az euróval szemben. Az euró-dollár keresztárfolyam 0,1 százalékkal, 1,1430-ra nőtt. Napon belül azonban nagyot erősödött az amerikai deviza, hiszen hajnalban még 1,14-nél járt a devizapár.
Elsősorban az újfent eszkalálódó amerikai-iráni konfliktus csillapította a kockázati étvágyat, ami a zöldhasú malmára hajtotta a vizet. Az olajárak mintegy 5 százalékkal emelkedtek, miután az Egyesült Államok több tucat iráni célpont kezdett lőni. A perzsa állam pedig bejelentette a Hormuzi-szoros újbóli lezárását.
Az előttünk álló héten az amerikai inflációs adatot várja leginkább a piac. Ugyanakkor a mutató mellé a közel-keleti események monitorozása ismét bekúszni látszik. Az első reakció élesnek bizonyult, ugyanakkor korábbi tapasztalatok alapján a piac valamelyest immunis lehet ezekre a kilengésekre
- emelte még ki az Erste.
A forint lefelé mozdult el a dollárhoz viszonyítva is. A zöldhasú jegyzése 0,2 százalékkal, 312 forint.