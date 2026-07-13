Nagyot harcol a forint, de nem tudott az erős oldalra keveredni

Elsősorban az újfent eszkalálódó amerikai-iráni konfliktus csillapította a kockázati étvágyat, ami a zöldhasú malmára hajtotta a vizet. Az olajárak mintegy 5 százalékkal emelkedtek, miután az Egyesült Államok több tucat iráni célpont kezdett lőni. A perzsa állam pedig bejelentette a Hormuzi-szoros újbóli lezárását.

Az előttünk álló héten az amerikai inflációs adatot várja leginkább a piac. Ugyanakkor a mutató mellé a közel-keleti események monitorozása ismét bekúszni látszik. Az első reakció élesnek bizonyult, ugyanakkor korábbi tapasztalatok alapján a piac valamelyest immunis lehet ezekre a kilengésekre

- emelte még ki az Erste.

A forint lefelé mozdult el a dollárhoz viszonyítva is. A zöldhasú jegyzése 0,2 százalékkal, 312 forint.