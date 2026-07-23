Száz dollár felé robog az olaj ára, zuhan az OTP, és a forint is gyengén indult neki a napnak

Továbbra is a közel-keleti háború, és annak durvulása határozza meg az alapvető nemzetközi piaci hangulatot, miközben a nagy tengerentúli technológiai vállalatok jelentései is fókuszba kerültek. Az Alphabet és a Tesla tegnap éjjeli jelentésére negatívan reagáltak a tőzsdézők. A pesti tőzsde lefordult az előző napi történelmi csúcsról. A forint gyengüléssel kezte a csütörtöki kereskedést.

Közelít a 100 dollárhoz a Brent-olaj ára, a forint gyengül csütörtök reggel / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A hazai börze vezető indexe, a BUX 0,3 százalékkal 144 382 forintra esett a tőzsde nytásakor.