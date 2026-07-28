Váratlanul összecsuklott a forint, a magyar blue chipek közül is csak a Magyar Telekom vitézkedett
Az amerikai tőzsdék vegyesen nyitottak kedden, közülük a Dow Jones több mint 300 ponttal emelkedett, miután erős eredményeket tett közzé néhány jelentős vállalat délután. A UPS, a Coca-Cola, a PayPal és a Boeing is az elemzői előrejelzéseket meghaladó második negyedéves bevételről számolt be, ami hozzájárult a piaci hangulat javulásához.
A félvezetőgyártók részvényei viszont továbbra is nyomás alatt állnak, nem akar csillapodni az AI-kapcsolt részvények globális eladási hulláma, amint azt már hajnalban Dél-Koreában is láthattuk.
Most jött jól az európai piacoknak, hogy a vén kontinens tőzsdei parkettjei nem hemzsegnek az AI- illetve csipgyártó cégek részvényeitől, így aztán az Atlanti-óceán innenső partján is többnyire emelkedtek az indexek.
A BUX hétfői záróértéke alatt búcsúzott a kereskedéstől, 0,1 százalékkal, 144 279 pontig csúszva vissza.
Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 19,7 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP-részvények árfolyama minimális mértékben, 0,1 százalékkal, 46 040 forintra süllyedt.
A Mol kurzusa 0,6 százalékkal, 4374 forintra gyengült. Nem véletlenül, lévén a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 3,4 százalékkal, 85,34 dollárra zuhant.
A Richter részvényei is egy fél százalékkal kerültek lejjebb, 11 680 forinton búcsúztak a kereskedéstől.
A Magyar Telekom papírjai 2750 forinton hagyták el a parkettet, azaz 1,6 százalékkal drágultak. A távközlési cég árfolyamcsúcsa 2784 forint, amelyet idén június 22-én állított fel a részvény.
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A forint viszont meredek esésbe kezdett. Az eurót késő délután már 361,5 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon, a zöldhasú pedig már 317,3 forint körül jár.