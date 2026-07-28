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Váratlanul összecsuklott a forint, a magyar blue chipek közül is csak a Magyar Telekom vitézkedett

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A BUX csekély veszteséggel zárt kedden. A Magyar Telekom történelmi csúcsa közelében landolt, ám a többi blue chip kisebb-nagyobb mértékben gyengült. A forint viszont orra bukott a szélcsendben.
Murányi Ernő
2026.07.28, 17:30
Frissítve: 2026.07.28, 17:46

Az amerikai tőzsdék vegyesen nyitottak kedden, közülük a Dow Jones több mint 300 ponttal emelkedett, miután erős eredményeket tett közzé néhány jelentős vállalat délután. A UPS, a Coca-Cola, a PayPal és a Boeing is az elemzői előrejelzéseket meghaladó második negyedéves bevételről számolt be, ami hozzájárult a piaci hangulat javulásához.

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Váratlanul összecsuklott a forint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A félvezetőgyártók részvényei viszont továbbra is nyomás alatt állnak, nem akar csillapodni az AI-kapcsolt részvények globális eladási hulláma, amint azt már hajnalban Dél-Koreában is láthattuk.

Most jött jól az európai piacoknak, hogy a vén kontinens tőzsdei parkettjei nem hemzsegnek az AI- illetve csipgyártó cégek részvényeitől, így aztán az Atlanti-óceán innenső partján is többnyire emelkedtek az indexek.

A BUX hétfői záróértéke alatt búcsúzott a kereskedéstől, 0,1 százalékkal, 144 279 pontig csúszva vissza.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 19,7 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP-részvények árfolyama minimális mértékben, 0,1 százalékkal, 46 040 forintra süllyedt.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 040 HUF 0 / -0,11 %
Forgalom: 13 453 664 910 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa 0,6 százalékkal, 4374 forintra gyengült. Nem véletlenül, lévén a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 3,4 százalékkal, 85,34 dollárra zuhant.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 374 HUF 0 / -0,55 %
Forgalom: 3 034 442 532 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei is egy fél százalékkal kerültek lejjebb, 11 680 forinton búcsúztak a kereskedéstől.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 680 HUF 0 / -0,51 %
Forgalom: 2 213 416 090 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom papírjai 2750 forinton hagyták el a parkettet, azaz 1,6 százalékkal drágultak. A távközlési cég árfolyamcsúcsa 2784 forint, amelyet idén június 22-én állított fel a részvény. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 750 HUF 0 / +1,63 %
Forgalom: 643 460 974 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint viszont meredek esésbe kezdett. Az eurót késő délután már 361,5 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon, a zöldhasú pedig már 317,3 forint körül jár. 

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A magyar deviza annak ellenére került lejtőre, hogy elvileg neki állt a zászló délután, hiszen az euró erősödött némileg a dollár ellenében, és a globális olajpiacon is lefordultak az árak. 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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