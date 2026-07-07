Elsőként jósolta meg a forint raliját, most újra megszólalt: minden jót beáraztak már, itt a rali vége – csak egy dolog hozhat további erősödést
Kifulladhat a forint ralija a Barclays stratégái szerint, amit a magyarországi politikai fordulat és a Magyar-kormányhoz fűzött remények fűtöttek az elmúlt hónapokban, miközben az új kabinet előtt embert próbáló feladatok állnak, hogy megteremtse az euróövezethez történő csatlakozás feltételeit.
A brit nagybank eddig az egyik legnagyobb forintbikának számított, és mindenki másnál korábban, már tavaly augusztusi elemzésükben nagy erősödést jósoltak a hazai valutának a kormányváltás esetére. Akkor azt várták, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt hatalomra kerülése 375 forintig repítheti az euró árfolyamát.
A prognózis pedig be is igazolódott, sőt, visszatekintve még visszafogottnak is bizonyult. Múlt hónapban ötéves csúcsra, egészen 348-ig erősödött a magyar pénz az euróval szemben. A forint 13 százalékos ralit mutatott az elmúlt 12 hónapban, aminél csak a kolumbiai pesó teljesített jobban a feltörekvő piaci devizák közül.
Marek Raczko stratéga szerint a politikai változás okozta eufóriát mostanra – szó szerint – forintra váltották a befektetők, akiknek a fókusza a magyar adminisztráció előtt álló kihívásokra helyeződhet.
Közelítünk a korláthoz, mert a piac mostanra beárazta az euró bevezetésével és az uniós forrásokkal kapcsolatos pozitív tényezőket
– nyilatkozta Raczko a Bloomberg Newsnak. „A devizapiacon már bekövetkezett az emelkedés, a kötvénypiaci kamatok tekintetében pedig véleményem szerint a konvergencia már megtörtént” – tette hozzá a szakértő.
A forint felértékelődését
- a befagyasztott európai uniós források gyors felszabadítására,
- a gazdaság fellendítésére,
- valamint a választások előtt felhizlalt költségvetési hiány lefaragására
tett ígéretek vezérelték az euró mielőbbi bevezetésére történő felkészülés érdekében.
Most, hogy megkezdődött a költségvetési hiány csökkentésére irányuló kemény munka, és – Raczko szerint – „a nehéz rész kezdődik”, az euró/forint árfolyam meglehetősen kiegyensúlyozottnak tűnik a jelenlegi, 350–360 forintos sávban.
A magyar állampapírok szintén veszítettek vonzerejükből, amelyek hozama már most is alacsonyabb, mint a jobb hitelminősítői megítéléssel rendelkező Lengyelországé.
A Barclays szerint az új budapesti kormánynak keményen meg kell dolgoznia azért, hogy az EU-s pénzek érkezését követően is tartósan alacsony szinten tartsa a költségvetési deficitet, miközben a növekedés beindítását is nehéz lesz a gazdaság túlstimulálásának megkerülésével elérni, anélkül, hogy az inflációt az euró bevezetéséhez szükséges célértékek fölé emelnék.
A piac a dezinflációt nagyon optimistán árazza, miközben „a jelenlegi fiskális és makrogazdasági helyzet rossz, és a kormány ezt nagyon őszintén el is ismeri” – hangsúlyozza Raczko.
Erre lenne szükség a forint további erősödéséhez
A forint további jelentős erősödéséhez Magyarországnak egy új befektetői hullámra lenne szüksége.
A külföldi működőtőke beruházások hatásainak érvényesüléséhez hosszú időre van szükség, és még az uniós támogatások beáramlása sem fog közvetlenül megjelenni az azonnali devizapiacon, így ez sem fogja meghosszabbítani a forint erősödését.
A Barclays ambiciózusnak tartja Magyar Péter tervét, miszerint a jelenlegi hivatali idejének végére, 2030-ra teljesítené az euró bevezetésének feltételeit.
Az egyetlen dolog, ami az euró/forint árfolyamot még alacsonyabbra nyomhatná, az a hazai kötvényekbe irányuló hatalmas tőkeáramlás
– mondta Raczko.
Így érdemes most kereskedni a forintpiacon
Utóbbi állítást már tesztelhetjük is, a magyar állam ugyanis épp tegnap hajtott végre egy 3 milliárd euró értékű devizakötvény-kibocsátást, a Magyar-kormány regnálása alatt első alkalommal. Az aukción hatalmas kereslet mutatkozott a hazai állampapírokra, az ötéves és a 10 éves lejáratú papírok is 35 bázisponttal alacsonyabb hozamon keltek el.
Az év eddigi legjelentősebb magyar kötvénypiaci tranzakciója egyelőre nem lendített a forinton, kedd délig 0,3 százalékkal gyengült az euró és 0,4 százalékkal a dollár ellenében.
A közös európai pénzt 354,7 forinton, a dollárt 310,4 forinton jegyzik cikkünk írásakor.
A forint és a magyar kötvények felértékelődése után a Barclays most a mérséklődő devizapiaci hullámzások lekereskedésében látja a következő lehetőséget.
„Az euró/forint volatilitása fokozatosan tovább csökken majd” – mondta Raczko. „Az implikált volatilitás ugyanakkor még mindig lényegesen magasabb, mint az euró/zloty esetében, és határozottan magasabb, mint az euró/cseh korona esetében.
A stratéga szerint ezért itt valószínűleg még adott a kereskedési lehetőség.