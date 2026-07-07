Elsőként jósolta meg a forint raliját, most újra megszólalt: minden jót beáraztak már, itt a rali vége – csak egy dolog hozhat további erősödést

Kifulladhat a forint ralija a Barclays stratégái szerint, amit a magyarországi politikai fordulat és a Magyar-kormányhoz fűzött remények fűtöttek az elmúlt hónapokban, miközben az új kabinet előtt embert próbáló feladatok állnak, hogy megteremtse az euróövezethez történő csatlakozás feltételeit.

Jól teljesít idén a forint, de véget érhet a rali / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A brit nagybank eddig az egyik legnagyobb forintbikának számított, és mindenki másnál korábban, már tavaly augusztusi elemzésükben nagy erősödést jósoltak a hazai valutának a kormányváltás esetére. Akkor azt várták, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt hatalomra kerülése 375 forintig repítheti az euró árfolyamát.

A prognózis pedig be is igazolódott, sőt, visszatekintve még visszafogottnak is bizonyult. Múlt hónapban ötéves csúcsra, egészen 348-ig erősödött a magyar pénz az euróval szemben. A forint 13 százalékos ralit mutatott az elmúlt 12 hónapban, aminél csak a kolumbiai pesó teljesített jobban a feltörekvő piaci devizák közül.

Marek Raczko stratéga szerint a politikai változás okozta eufóriát mostanra – szó szerint – forintra váltották a befektetők, akiknek a fókusza a magyar adminisztráció előtt álló kihívásokra helyeződhet.

Közelítünk a korláthoz, mert a piac mostanra beárazta az euró bevezetésével és az uniós forrásokkal kapcsolatos pozitív tényezőket

– nyilatkozta Raczko a Bloomberg Newsnak. „A devizapiacon már bekövetkezett az emelkedés, a kötvénypiaci kamatok tekintetében pedig véleményem szerint a konvergencia már megtörtént” – tette hozzá a szakértő.

A forint felértékelődését

a befagyasztott európai uniós források gyors felszabadítására,

a gazdaság fellendítésére,

valamint a választások előtt felhizlalt költségvetési hiány lefaragására

tett ígéretek vezérelték az euró mielőbbi bevezetésére történő felkészülés érdekében.

Most, hogy megkezdődött a költségvetési hiány csökkentésére irányuló kemény munka, és – Raczko szerint – „a nehéz rész kezdődik”, az euró/forint árfolyam meglehetősen kiegyensúlyozottnak tűnik a jelenlegi, 350–360 forintos sávban.

A magyar állampapírok szintén veszítettek vonzerejükből, amelyek hozama már most is alacsonyabb, mint a jobb hitelminősítői megítéléssel rendelkező Lengyelországé.