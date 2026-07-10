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Felvásárlási pletykára ugrott a bankpapír, a forint uniós pénzesőben fürödve iskolázta le az eurót és a dollárt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kisebb emelkedéssel zárt pénteken a pesti tőzsde, a Mol húzta leginkább a BUX indexet, az MBH Bank részvényei hat százalékot raliztak. A forint közel fél százalékkal értékelődött fel az uniós forrásokról született kedvező döntés hírére.
K. T.
2026.07.10, 17:29
Frissítve: 2026.07.10, 17:42

Az amerikai-iráni feszültségek enyhülése ellenére óvatosak maradtak a befektetők a hét utolsó kereskedési napján. Európa nyugati felén vegyes mozgásokkal, kisebb indexváltozásokkal nyugtázták a napot, a pesti tőzsde is minimális emelkedésre volt csak képes. A forint viszont jelentősen felértékelődött az uniós forrásokról született kedvező brüsszeli döntés hírére.

forint, befektetés, BUX, tőzsde
Emelkedéssel zárta a hetet a pesti tőzsde, az MBH volt a nap sztárja, a forint is kitett magáért / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai tőzsde első számú részvénykosara, a BUX indexet a zárószakaszban húzták le a kereskedők a csúcsközeli szintről, így mindössze 0,1 százalékos pluszban, 142 467 ponton végzett pénteken. A blue chipek mezőnyében a Mol emelkedett ki, melynek célárfolyamát reggel jelentősen megemelte a Concorde. Az olajtársaság részvényei 1, százalékos erősödéssel 4076 forinton állapodtak meg.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 076 HUF 0 / +1,9 %
Forgalom: 3 271 998 232 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A négy nagypapír közül még a Richter tudott drágulni, 0,75 százalékkal, 12 090 forintra.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 090 HUF 0 / +0,75 %
Forgalom: 854 822 210 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom kurzusa 0,75 százalékkal, 2650 forintra került lejjebb, az OTP árfolyama pedig 1,35 százalékkal 45 800 forintra esett.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 800 HUF 0 / -1,34 %
Forgalom: 10 787 191 540 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A BUX-kosár legjobban teljesítő tagja az MBH Bank volt, amely valószínűsíthetően az ismét felmelegített felvásárlási pletykákra ugrott bő hat százalékkal. A Másik póluson, a Waberer's részvénye 3,1 százalékos zuhanással a nap vesztese volt.

 MBHBANK részvény
MBHBANK részvény17:20:00
Árfolyam: 2 800 HUF 0 / +6,06 %
Forgalom: 164 204 290 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hazai részvénypiac forgalma messze elmaradt az átlagostól, mindössze 16,5 milliárd forint értékben cseréltek tulajdonost az értékpapírok.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint a csütörtöki esést követően korrigált a devizapiacon, amihez a nemzetközi hangulat enyhülése mellett a Magyarországnak járó uniós pénzekről született kedvező brüsszeli döntés is serkentőleg járult hozzá, noha a 10 milliárd eurónyi fejlesztési forrás felhasználása nem ígérkezik egyszerűnek a határidő lejárta előtt.

A következő hetekben dől el, hogy a kormány képes-e teljesíteni az összes vállalását, illetve elegendő elszámolható beruházást tud-e bemutatni ahhoz, hogy az ország lehívhassa a rendelkezésre álló forrásokat.

EUR / HUF árfolyam
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Az euróval szemben 0,4 százalékot erősödött a forint, a tőzsdezáráskor 355,7 forinton váltották a közös európai fizetőeszközt.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest szintén 0,4 százalékot javított a magyar valuta, a keresztárfolyam ezzel 311,2 forintig ereszkedett vissza.

A régiós devizák is fejet hajtottak a forint felett, a lengyel zloty és a cseh korona - az euróhoz és a dollárhoz hasonlóan - 0,4 százalékkal lett olcsóbb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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