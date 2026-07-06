Rávert a dollár az euróra, megroggyant a forint

Hétfőn a kurzusra az eurózónából érkező Sentix befektetői bizalmi index, PPI- és kiskereskedelmi adatok, illetve az amerikai S&P Global végleges szolgáltatói PMI és az ISM szolgáltatói PMI lehetnek hatással.

Ezek közül az Erste szerint különösen az amerikai szolgáltatói adat mozgathatja az árfolyamot.

A héten kiemelt figyelmet kaphat a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve: a júniusi ülés felkavarta az állóvizet a tőkepiacokon, így a részletek újabb hullámokat vethetnek. Ezen felül a héten megrendezésre kerülő NATO-csúcs lehet a fókuszban.

Tétován erősödik a dollár

Az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny ideiglenes megállapodás ellenére a Hormuzi-szoros körüli feszültségek továbbra is meghatározóak, mivel Irán igyekszik szigorítani az ellenőrzést a stratégiai jelentőségű vízi út felett.

Ez fenntartja a geopolitikai kockázati felárat, és némi támaszt nyújt a menedéknek számító amerikai dollárnak, ami viszont hátráltató tényezőként hat az euró-dollár keresztárfolyamra.

A dollárra spekuláló befektetők ugyanakkor nem túl eltökéltek, mivel a múlt héten közzétett, meglehetősen gyenge amerikai foglalkoztatási adatok nyomán csökkent az amerikai jegybank (Fed) kamatemelésének valószínűsége. A nagy figyelemmel kísért amerikai nem mezőgazdasági foglalkoztatási jelentés (NFP) ugyanis azt mutatta, hogy az amerikai gazdaság júniusban mindössze 57 ezer új munkahelyet teremtett, szemben a várt 110 ezerrel.

Ráadásul az előző havi adatot is 172 ezerről 129 ezerre módosították.

Mindez a nyersolajárak közelmúltbeli zuhanása miatt enyhülő inflációs félelmekkel párosul, ezért az eddig 2026-ra várt egy-két Fed-kamatemelés kiárazódhat.