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Újra megindult a forint, pedig ellenszél fúj a dollár felől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Délután jött a fordulat. Míg délelőtt javarészt vesztésre állt a forint, fél öt körül már pluszba került az euróval szemben.
Murányi Ernő
2026.07.01, 17:01
Frissítve: 2026.07.01, 17:02

A délelőtti gyengélkedés után lábra kapott a forint, a hazai deviza a fontosabb pénznemek közül csak a dollárral és az angol fonttal nem boldogult.

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Újra megindult a forint, pedig ellenszél fúj a dollár felől / Fotó: YinNarukami

Az euró jegyzése például fél ötre 0,2 százalékkal, 354,8 forintra esett, míg a svájci frank kurzusa 385 forint körül stagnált.

EUR / HUF árfolyam
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A dollár viszonylag erős pozíciója mellett a hazai költségvetési helyzet is egyre fontosabb, hiszen a kormányzat július elejére ígérte, hogy felfedi előrejelzését az idei évi várható hiányra. A költségvetési bizonytalanságok pedig alkalmat jelenthetnek a pozíciózárásokra a forintpiacon

 - írta a forint délutánig tartó gyengélkedése kapcsán az Erste.

"A KSH reggel közölt adatai szerint az első negyedévben a kormányzati szektor eredményszemléletű hiánya elérte a GDP 9 százalékát. A megbomlott egyensúly helyreállításának lehetséges eszközei így egyre inkább fókuszba kerülnek a piacon az elkövetkező időszakban" - tették hozzá a bank elemzői.

A dollár azonban az euró-forint fordulata után is, ha csekély mértékben is, változatlanul nyerésre állt a forinthoz mérten, a zöldhasú egységéért 311,46 forintot kellett adni a bankközi devizapiacon.

USD / HUF árfolyam
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A dollár az euró ellenében is vitézkedett, sőt nagyobbat vert a közösségi devizára, mint a forintra, lévén az euró árfolyama 0,3 százalékkal, 1,1393 dollárra esett.

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Az újabb amerikai munkaerőpiaci adatok (ADP) mellett a piac ma Kevin Warsh Fed-elnök felszólalására figyelhet a sintrai konferencián. Amennyiben ismét hangsúlyozza majd a 2 százalékos inflációs cél melletti elkötelezettségét, az támaszt adhat a dollárnak. 

A ma délelőtt érkezett eurózónás inflációs adatok tovább mérséklik az EKB kamatemelésével kapcsolatos várakozásokat, ami szintén a dollárra nézve lehet pozitív.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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