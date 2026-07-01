Újra megindult a forint, pedig ellenszél fúj a dollár felől
A délelőtti gyengélkedés után lábra kapott a forint, a hazai deviza a fontosabb pénznemek közül csak a dollárral és az angol fonttal nem boldogult.
Az euró jegyzése például fél ötre 0,2 százalékkal, 354,8 forintra esett, míg a svájci frank kurzusa 385 forint körül stagnált.
A dollár viszonylag erős pozíciója mellett a hazai költségvetési helyzet is egyre fontosabb, hiszen a kormányzat július elejére ígérte, hogy felfedi előrejelzését az idei évi várható hiányra. A költségvetési bizonytalanságok pedig alkalmat jelenthetnek a pozíciózárásokra a forintpiacon
- írta a forint délutánig tartó gyengélkedése kapcsán az Erste.
"A KSH reggel közölt adatai szerint az első negyedévben a kormányzati szektor eredményszemléletű hiánya elérte a GDP 9 százalékát. A megbomlott egyensúly helyreállításának lehetséges eszközei így egyre inkább fókuszba kerülnek a piacon az elkövetkező időszakban" - tették hozzá a bank elemzői.
A dollár azonban az euró-forint fordulata után is, ha csekély mértékben is, változatlanul nyerésre állt a forinthoz mérten, a zöldhasú egységéért 311,46 forintot kellett adni a bankközi devizapiacon.
A dollár az euró ellenében is vitézkedett, sőt nagyobbat vert a közösségi devizára, mint a forintra, lévén az euró árfolyama 0,3 százalékkal, 1,1393 dollárra esett.
Az újabb amerikai munkaerőpiaci adatok (ADP) mellett a piac ma Kevin Warsh Fed-elnök felszólalására figyelhet a sintrai konferencián. Amennyiben ismét hangsúlyozza majd a 2 százalékos inflációs cél melletti elkötelezettségét, az támaszt adhat a dollárnak.
A ma délelőtt érkezett eurózónás inflációs adatok tovább mérséklik az EKB kamatemelésével kapcsolatos várakozásokat, ami szintén a dollárra nézve lehet pozitív.