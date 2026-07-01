A délelőtti gyengélkedés után lábra kapott a forint, a hazai deviza a fontosabb pénznemek közül csak a dollárral és az angol fonttal nem boldogult.

Újra megindult a forint, pedig ellenszél fúj a dollár felől / Fotó: YinNarukami

Az euró jegyzése például fél ötre 0,2 százalékkal, 354,8 forintra esett, míg a svájci frank kurzusa 385 forint körül stagnált.