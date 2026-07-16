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Forint: vészesen közeledik a lélektani határ

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Csütörtökön is fordulatosan alakulnak az árfolyamok a devizapiacon. A forint egy nagy erősödés után ismét lefordult.
Murányi Ernő
2026.07.16, 12:02
Frissítve: 2026.07.16, 12:04

Miután lecsengett a forint csütörtök délelőtti nagy erősödése, ismét az euró tör felfelé, olyannyira, hogy az euró-forint megérkezett a 360-as lélektani határ közvetlen közelébe.

Hungarian Forint Banknotes
Forint: vészesen közeledik a lélektani határ / Fotó: NurPhoto via AFP

Az eurót fél 12 körül már ismét 359,7 forint körül jegyezték a bankközi devizapiacon, azaz a közösségi deviza árfolyama 0,1 százalékkal emelkedett.

EUR / HUF árfolyam
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Hasonló mértékben gyengült hazai devizánk a cseh koronával és a dollárral szemben is. A dollár kurzusa például 313,7 forintig nőtt.

USD / HUF árfolyam
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Néhány egyéb fizetőeszköz ellenében ugyanakkor szárnyra kapott a forint, idetartozik a lengyel zloty, a svájci frank és az angol font is.

Az energiaárakon függ a magyar deviza jegyzése és a következő napok is ezzel telhetnek. A hazai közeg figyelme emellett egyre inkább a jegybank jövő keddi ülésére vetül, ahol folytatódhat a júniusban meghirdetett mini-ciklus egy újabb 25 bázispontos csökkentéssel

- írja az Erste.

Az euró-dollár eközben 1,146 körül cövekelt le a szerdai dollárgyengülést követően.

EUR / USD árfolyam
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Ezzel kapcsolatban az MBH Bank kiemeli:

A dollár gyengülésének elsődleges oka, hogy a Fed kamatemelésről szóló várakozások sokat enyhültek a vártnál kedvezőbb inflációs és termelői inflációs adatok után. 

A devizakereskedők amellett az amerikai gazdasági naptárra is fókuszálnak. Jönnek a havi kiskereskedelmi adatok, a Philly Fed feldolgozóipari index és a minden héten kiadott statisztika az első munkanélküli segélykérelmekről. Ez, valamint a Fed nyíltpiaci bizottságának befolyásos - kamatdöntésre jogosult - tagjai alakítják majd megszólalásaikkal a dollár iránti keresletet, és adhatnak némi lendületet az euró-dollár devizapárnak.

Persze ne feledkezzünk el a közel-keleti helyzetről sem. Az iráni kikötők amerikai tengeri blokádja és a Hormuzi-szoros lezárása ugyanis támogatja a magas nyersolajárakat, ami viszont táplálja az energiavezérelt infláció miatti aggodalmakat, és újjáéleszti a monetáris politika szigorításávalkapcsolatos aggodalmak, korlátozva a dollár gyengülését.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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