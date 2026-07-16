Forint: vészesen közeledik a lélektani határ
Miután lecsengett a forint csütörtök délelőtti nagy erősödése, ismét az euró tör felfelé, olyannyira, hogy az euró-forint megérkezett a 360-as lélektani határ közvetlen közelébe.
Az eurót fél 12 körül már ismét 359,7 forint körül jegyezték a bankközi devizapiacon, azaz a közösségi deviza árfolyama 0,1 százalékkal emelkedett.
Hasonló mértékben gyengült hazai devizánk a cseh koronával és a dollárral szemben is. A dollár kurzusa például 313,7 forintig nőtt.
Néhány egyéb fizetőeszköz ellenében ugyanakkor szárnyra kapott a forint, idetartozik a lengyel zloty, a svájci frank és az angol font is.
Az energiaárakon függ a magyar deviza jegyzése és a következő napok is ezzel telhetnek. A hazai közeg figyelme emellett egyre inkább a jegybank jövő keddi ülésére vetül, ahol folytatódhat a júniusban meghirdetett mini-ciklus egy újabb 25 bázispontos csökkentéssel
- írja az Erste.
Az euró-dollár eközben 1,146 körül cövekelt le a szerdai dollárgyengülést követően.
Ezzel kapcsolatban az MBH Bank kiemeli:
A dollár gyengülésének elsődleges oka, hogy a Fed kamatemelésről szóló várakozások sokat enyhültek a vártnál kedvezőbb inflációs és termelői inflációs adatok után.
A devizakereskedők amellett az amerikai gazdasági naptárra is fókuszálnak. Jönnek a havi kiskereskedelmi adatok, a Philly Fed feldolgozóipari index és a minden héten kiadott statisztika az első munkanélküli segélykérelmekről. Ez, valamint a Fed nyíltpiaci bizottságának befolyásos - kamatdöntésre jogosult - tagjai alakítják majd megszólalásaikkal a dollár iránti keresletet, és adhatnak némi lendületet az euró-dollár devizapárnak.
Persze ne feledkezzünk el a közel-keleti helyzetről sem. Az iráni kikötők amerikai tengeri blokádja és a Hormuzi-szoros lezárása ugyanis támogatja a magas nyersolajárakat, ami viszont táplálja az energiavezérelt infláció miatti aggodalmakat, és újjáéleszti a monetáris politika szigorításávalkapcsolatos aggodalmak, korlátozva a dollár gyengülését.