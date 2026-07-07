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technológiai szektor
energia
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amerikai

Erős rajt előtt az amerikai gyorsjelentési szezon

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Optimista hangulatban indul az amerikai gyorsjelentési szezon. Ágazati szinten a technológia és az energia volt a növekedés motorja a második negyedévben. A piac beárazta már a várható eredménynövekedést, így a most induló gyorsjelentési szezonban különösen fontos lesz, hogy a vállalatok képesek-e megugrani az igencsak magasra tett lécet.
Péntek Ádám, az Erste részvényelemzője
2026.07.07, 06:59

Kifejezetten optimista hangulatban indul a második negyedéves amerikai gyorsjelentési szezon. A FactSet legfrissebb összesítése szerint az S&P 500 vállalatainak bevétele 12,2 százalékkal nőhetett az előző év azonos időszakához képest az elemzők szerint, ami 2022 közepe óta a legerősebb növekedési ütem. A vállalatok nettó profitrátája ugyan kissé elmaradhatott az első negyedévitől, de továbbra is történelmileg magas, 14,2 százalék körüli szinten maradhatott.

gyorsjelentési
Gyorsjelentési szezon – erős rajt előtt a második negyedéves amerikai szezon / Fotó: Miha Creative / shutterstock

A vállalatok profitja éves összevetésben 23,3 százalékkal emelkedhetett, ami egymást követő második negyedévben jelentene 20 százalék feletti eredménynövekedést. Ennél is figyelemreméltóbb, hogy ezúttal az elemzők nem lefelé, hanem felfelé módosították várakozásaikat a negyedév során. Míg normál esetben a vállalati eredménybecslések fokozatosan csökkennek a jelentési szezon közeledtével, 

most az egy részvényre jutó eredményre vonatkozó várakozások 3,4 százalékkal emelkedtek az elmúlt hónapokban, amire 2021 óta nem volt példa.

Gyorsjelentési szezon – kedvező kilátások

A pozitív fordulat mögött elsősorban az energia- és technológiai szektor áll. Az energiaipar profitvárakozásai közel 50 százalékkal emelkedtek a második negyedév eleje óta, mivel az iráni háború következtében a tavalyinál lényegesen magasabbra nőttek az olajárak. 

A technológiai vállalatoknál ugyan kisebb volt a becslések javulása, de itt is közel 10 százalékos növekedést láthattunk, amelyet főként a félvezetőipari cégek hajtottak felfelé. 

  • A Micron, 
  • az Nvidia, 
  • az Apple 
  • és több hardvergyártó is 

jelentősen javította az ágazat eredménykilátásait.
A vállalatvezetők is bizakodóbbak az átlagosnál. Eddig 111 S&P 500-as vállalat adott negyedéves eredmény-előrejelzést, közülük 63 közölt pozitív iránymutatást, és csak 48 negatívat. 

A pozitív előrejelzések aránya 57 százalék, ami jóval meghaladja a hosszú távú átlagot.

 Különösen látványos a technológiai szektor optimizmusa, ahol rekordot jelentő 44 vállalat javított várakozásain, elsősorban a félvezető- és szoftvercégek jeleskedtek.
Ágazati szinten tehát a technológia és az energia volt a növekedés motorja a második negyedévben. 

Az energiaipar profitja több mint 120 százalékkal, az informatikai szektoré pedig több mint 63 százalékkal bővülhet éves összevetésben. A technológián belül továbbra is a félvezetőgyártók adják a növekedés döntő részét, ami jól mutatja, hogy az AI-beruházási hullám továbbra is erős keresletet generál. 

Az egészségügy a leggyengébb láncszem 

Ezzel szemben az egészségügy az egyetlen olyan szektor, ahol eredménycsökkenés várható, elsősorban a Gilead miatt, ahol egyszeri tételek rontják jelentősen a negyedéves eredményt. Ha ezt a vállalatot nem vennénk figyelembe, az egészségügyi szektor éves nyereségnövekedése várhatóan 6,5 százalék lenne a várt 9,5 százalékos csökkenés helyett.

A kedvező eredménykilátások ellenére az amerikai részvénypiac továbbra sem nevezhető olcsónak. 

Az S&P 500 következő 12 havi előremutató P/E mutatója 20,4, ami meghaladja az elmúlt öt és tíz év átlagát is (19,9 illetve 19).

 A piac tehát jelentős részben beárazta már a várható eredménynövekedést, így a most induló gyorsjelentési szezonban különösen fontos lesz, hogy a vállalatok képesek-e megugrani az igencsak magasra tett lécet, azaz felülmúlni, vagy legalább elérni az elemzői várakozásokat. 

Az eddigi előrejelzések alapján minden adott ahhoz, hogy erős szezon következzen, ugyanakkor a magas értékeltség miatt a befektetők várhatóan kevésbé lesznek elnézőek a gyengébben teljesítő vállalatokkal szemben. 

 

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