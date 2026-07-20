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hitel

Elképesztő összegek áramlanak az AI-ba: az év végére közel 200 ezer milliárd forintnyi hitel folyik az iparágba

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A mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám minden korábbinál nagyobb összegeket mozgat meg a globális pénzpiacokon. A Morgan Stanley becslése szerint az AI-hoz kapcsolódó hitelek és kötvénykibocsátások értéke az év végére megközelítheti az 570 milliárd dollárt, vagyis csaknem 200 ezer milliárd forintot, miközben a Google, a Meta, a Microsoft és az Amazon is rekordösszegeket fordít adatközpontok és AI-infrastruktúra kiépítésére.
Gergely Máté
2026.07.20, 16:53

A mesterséges intelligencia fejlődése már nemcsak a technológiai vállalatokat, hanem a globális hitelpiacot is átalakítja. A Morgan Stanley új finanszírozási konstrukcióinak köszönhetően az elmúlt időszakban több tízmilliárd dollárnyi hitelt és kötvénykibocsátást szerveztek meg adatközpontok és AI-chipek finanszírozására, miközben a Google, a Meta és más technológiai óriások garanciái jelentősen csökkentik a beruházások finanszírozási költségeit.

Elképesztő összegek áramlanak az AI-ba: az év végére közel 200 ezer milliárd forintnyi hitel áramolhat az iparágba
Elképesztő összegek áramlanak az AI-ba: az év végére közel 200 ezer milliárd forintnyi hitel áramolhat az iparágba / Fotó: FOTOGRIN

Gigantikus hitelek repkednek az AI-piacon

A Morgan Stanley szerint az AI-beruházások finanszírozása már messze túlmutat néhány látványos hitelügyleten. A bank becslése alapján 2026 májusának végéig világszerte 236 milliárd dollárnyi AI-hoz kapcsolódó hitelt és kötvényt bocsátottak ki, ami négyszerese az egy évvel korábbi szintnek. A pénzintézet arra számít, hogy 

az év végére ez az összeg közel 570 milliárd dollárra nőhet, 

miközben a Google, az Amazon, a Microsoft és a Meta együttes AI-beruházásai idén már 700 milliárd dollárt, jövőre pedig akár 1000 milliárd dollárt is meghaladhatnak.

A Financial Times összesítése szerint néhány hónap alatt egymást érték a rekordméretű AI-finanszírozások. A legnagyobb ügyletek között szerepel:

  • 35 milliárd dolláros chipfinanszírozás a Broadcom számára;
  • 27 milliárd dolláros hitelcsomag a Meta Hyperion adatközpont-projektjéhez, amelyet a Blue Owllal közösen valósítanak meg;
  • 3,2 milliárd dolláros kötvénykibocsátás az adatközpont-fejlesztő TeraWulf számára, amely mögött a Google hosszú távú bérleti garanciái állnak;
  • 3,1 milliárd dolláros hitel a CoreWeave részére Nvidia AI-chipek beszerzésére és telepítésére;
  • 8,5 milliárd dolláros korábbi chiphitel szintén a CoreWeave számára, amelyet hyperscaler-szerződések fedeznek.

A finanszírozási modell egyik kulcsa, hogy a beruházások mögött olyan technológiai óriások állnak, mint a Google, a Meta, az Amazon vagy a Microsoft. Amennyiben ezek a vállalatok hosszú távú bérleti szerződésekkel garantálják egy adatközpont kihasználtságát, a finanszírozási költség nagyjából a felére csökkenhet. Ennek köszönhetően a bankok már nem csupán hagyományos projektfinanszírozási hiteleket kínálnak, hanem olyan új konstrukciókat dolgoznak ki, amelyeket intézményi befektetők – nyugdíjalapok, biztosítók és vagyonkezelők – is megvásárolhatnak.

A finanszírozások jól mutatják, hogy az AI-boom már messze nem csak az OpenAI-ról vagy a ChatGPT-ről szól. A Broadcom a világ egyik legnagyobb félvezető- és hálózatieszköz-gyártója, amely kulcsszerepet játszik az AI-adatközpontok infrastruktúrájában. 

A Meta Hyperion a Facebookot, Instagramot és a Meta AI-rendszereit kiszolgáló új generációs adatközpont-projekt, 

amelyet a vagyonkezelő Blue Owl Capital bevonásával finanszíroznak. 

A TeraWulf nagy teljesítményű adatközpontokat épít, amelyek elsősorban mesterségesintelligencia-feladatok futtatására szolgálnak, míg a CoreWeave az Nvidia grafikus processzoraira épülő felhőszolgáltatásával biztosít számítási kapacitást olyan AI-fejlesztőknek, mint az OpenAI vagy az Anthropic. A közös pont valamennyi projektben az, hogy az AI kiszolgálásához szükséges infrastruktúrát – adatközpontokat, chipeket és számítási kapacitást – építik ki, ami soha nem látott tőkeigényt teremtett a pénzügyi piacokon.

A Morgan Stanley lett az AI-finanszírozások egyik legfontosabb szereplője

A Morgan Stanley tavaly óta több mint 40 milliárd dollárnyi ilyen új típusú AI-infrastruktúra-kötvényt értékesített, és a konstrukciót már Európában és Ázsiában is terjeszti. A bank szerint az AI-infrastruktúra kiépítése a következő években 10 ezermilliárd dollárnyi beruházást igényelhet világszerte, ezért a finanszírozási piac is teljesen átalakulhat. A Morgan Stanley úgy látja, hogy 

az AI-infrastruktúrához kapcsolódó kötvények hamarosan a nem befektetési kategóriájú vállalati hitelpiac egyik legnagyobb szegmensévé válhatnak.

A Financial Times ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a finanszírozási modell kockázata nő, ahogy a hitelek egyre kevésbé a Google vagy a Meta hitelképességére, és egyre inkább az olyan AI-fejlesztőkre épülnek, mint az Anthropic vagy az OpenAI. A Moody's elemzői szerint történelmi léptékű beruházási ciklus bontakozik ki, amelynek nincsenek valódi előzményei, ezért egyelőre azt sem lehet pontosan megítélni, milyen hosszú távú kockázatokat hordoz az AI-finanszírozási boom a pénzügyi rendszer számára.

A magyar kormány is a mesterséges intelligencia felé fordult: beszállunk Európa AI-versenyébe

Magyarország csatlakozik az Európai Unió AI Gigafactory programjához, amellyel a kormány célja, hogy felzárkózzon a mesterséges intelligencia fejlesztésében egyre nagyobb előnyre szert tevő Egyesült Államokhoz. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint Európa jelentős lemaradásban van, ezért aki most kimarad a nagy AI-infrastruktúra-fejlesztésekből, hosszú időre versenyhátrányba kerülhet. A kormány hosszú távon összesen 500 millió eurót fordít a programra, első lépésként 25 millió euróval csatlakozik a lengyel vezetésű nemzetközi konzorciumhoz. 

A későbbi bővítésekkel Magyarország tulajdonosi és hozzáférési jogokat szerezhet egy több mint 100 ezer GPU-s mesterségesintelligencia-központban. A beruházás célja, hogy a hazai vállalatok, startupok, kutatóintézetek és állami szervek olcsóbban férjenek hozzá a nagy számítási kapacitást igénylő AI-szolgáltatásokhoz. A program emellett a kutatás-fejlesztési pályázatokat és a hazai nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúra fejlesztését is támogatja. A kormány szerint a beruházás hosszabb távon a magyar AI-, HPC- és kvantuminformatikai ökoszisztéma fejlődését is jelentősen felgyorsíthatja.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
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