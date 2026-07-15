Beszakadt az IBM – mi állhat az árfolyamesés mögött?

A befektetők reakciója rendkívül heves volt: az IBM részvény árfolyama egyetlen kereskedési nap alatt közel 20 százalékkal esett, miközben a vállalat piaci kapitalizációja több mint 50 milliárd dollárral csökkent. Az eladói nyomás a technológiai szektor egészére is átterjedt.

Az IBM beszakadt – mi állhat az árfolyamesés mögött / Fotó: Matthias Balk

IBM gyorsjelentés – a számok önmagukban nem indokolják az árfolyamreakciót

Az IBM 17,2 milliárd dolláros árbevételt jelentett, amely elmaradt a 17,8 milliárd dolláros elemzői konszenzustól. Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 2,93 dollár lett, ami ugyan javulást jelent az előző időszakhoz képest, de szintén elmaradt a legalább 3,00 dolláros piaci várakozástól.

Az IBM részvényének meredek korrekciója szinte egy időben következett be azzal, hogy az EMA100 és EMA200 mozgóátlagok kialakították az úgynevezett „golden cross” (aranykereszt) alakzatot, amely a technikai elemzésben viszonylag ritka jelzésnek számít. A Fibonacci-visszahúzódási szintek és az elmúlt hónapok jelentős árfolyamemelkedése alapján a részvény a kereskedési napot akár a 78,6 százalékos Fibonacci-szint (körülbelül 240 dollár) alatt is zárhatja. A következő meghatározó technikai támasz 215 dollár környékén húzódik, amelyet a vevők az elmúlt két év során többször is sikeresen megvédtek. Forrás: xStation5

Önmagában egy ilyen mértékű eredményelmaradás ritkán indokol közel 20 százalékos árfolyamesést egy ekkora kapitalizációjú vállalat esetében. Különösen úgy, hogy a részvény árfolyama 2026 májusa óta mintegy 40 százalékot emelkedett, elsősorban a mesterséges intelligenciával és a kvantumszámítástechnológiával kapcsolatos optimista várakozásoknak köszönhetően.

A piac nem a múltat, hanem a kilátásokat árazta

A befektetők számára a legfontosabb üzenetet nem a gyorsjelentés számai, hanem a menedzsment kommentárja jelentette.

A vezérigazgató szerint a negyedév végén az ügyfelek beruházási prioritásai érdemben átalakultak: egyre nagyobb arányban irányítják tőkekiadásaikat a memóriakomponensek beszerzésére, amelyek az AI-infrastruktúra kiépítésének egyik legfontosabb szűk keresztmetszetévé váltak. A vállalat vezetése szerint ez a tendencia az üzleti év hátralévő részében is nyomást gyakorolhat az IBM eredményeire.

Ez azért bír különös jelentőséggel, mert amennyiben egy olyan meghatározó szereplő, mint az IBM már érzékeli a memóriaárak és a beszállítói korlátok hatását, az arra utalhat, hogy a probléma az egész technológiai szektort érinti.

Az előrehozott közlés is növelte a bizonytalanságot

A piaci reakció intenzitását tovább fokozta, hogy az IBM szokatlan módon előzetes eredményközlést publikált. A társaság eredetileg július 22-ére időzítette a negyedéves gyorsjelentést, ezért a korábbi ütemezés a befektetők számára váratlan volt.