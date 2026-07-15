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Beszakadt az IBM – mi állhat az árfolyamesés mögött?

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Az International Business Machines (IBM) a vártnál korábban tette közzé 2026 második negyedévére vonatkozó előzetes pénzügyi eredményeit, amelyek jelentősen elmaradtak a piaci várakozásoktól. A jelenlegi árfolyamreakció alapján a piac egyelőre nem az IBM hosszú távú profitabilitásának érdemi romlását árazza, sokkal inkább azt, hogy az AI-beruházási ciklus átmenetileg átrendeződik, ami a bevételek egy részének későbbi realizálódását eredményezheti.
Szitás Lóránt, az XTB piaci elemzője
2026.07.15, 06:59

A befektetők reakciója rendkívül heves volt: az IBM részvény árfolyama egyetlen kereskedési nap alatt közel 20 százalékkal esett, miközben a vállalat piaci kapitalizációja több mint 50 milliárd dollárral csökkent. Az eladói nyomás a technológiai szektor egészére is átterjedt.

IBM,Branding at the headquarters of IBM Germany
Az IBM beszakadt – mi állhat az árfolyamesés mögött / Fotó: Matthias Balk

IBM gyorsjelentés – a számok önmagukban nem indokolják az árfolyamreakciót

Az IBM 17,2 milliárd dolláros árbevételt jelentett, amely elmaradt a 17,8 milliárd dolláros elemzői konszenzustól. Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 2,93 dollár lett, ami ugyan javulást jelent az előző időszakhoz képest, de szintén elmaradt a legalább 3,00 dolláros piaci várakozástól.

IBM kép stratégia
Az IBM részvényének meredek korrekciója szinte egy időben következett be azzal, hogy az EMA100 és EMA200 mozgóátlagok kialakították az úgynevezett „golden cross” (aranykereszt) alakzatot, amely a technikai elemzésben viszonylag ritka jelzésnek számít. A Fibonacci-visszahúzódási szintek és az elmúlt hónapok jelentős árfolyamemelkedése alapján a részvény a kereskedési napot akár a 78,6 százalékos Fibonacci-szint (körülbelül 240 dollár) alatt is zárhatja. A következő meghatározó technikai támasz 215 dollár környékén húzódik, amelyet a vevők az elmúlt két év során többször is sikeresen megvédtek. Forrás: xStation5

Önmagában egy ilyen mértékű eredményelmaradás ritkán indokol közel 20 százalékos árfolyamesést egy ekkora kapitalizációjú vállalat esetében. Különösen úgy, hogy a részvény árfolyama 2026 májusa óta mintegy 40 százalékot emelkedett, elsősorban a mesterséges intelligenciával és a kvantumszámítástechnológiával kapcsolatos optimista várakozásoknak köszönhetően.

A piac nem a múltat, hanem a kilátásokat árazta

A befektetők számára a legfontosabb üzenetet nem a gyorsjelentés számai, hanem a menedzsment kommentárja jelentette.

A vezérigazgató szerint a negyedév végén az ügyfelek beruházási prioritásai érdemben átalakultak: egyre nagyobb arányban irányítják tőkekiadásaikat a memóriakomponensek beszerzésére, amelyek az AI-infrastruktúra kiépítésének egyik legfontosabb szűk keresztmetszetévé váltak. A vállalat vezetése szerint ez a tendencia az üzleti év hátralévő részében is nyomást gyakorolhat az IBM eredményeire.

Ez azért bír különös jelentőséggel, mert amennyiben egy olyan meghatározó szereplő, mint az IBM már érzékeli a memóriaárak és a beszállítói korlátok hatását, az arra utalhat, hogy a probléma az egész technológiai szektort érinti.

Az előrehozott közlés is növelte a bizonytalanságot

A piaci reakció intenzitását tovább fokozta, hogy az IBM szokatlan módon előzetes eredményközlést publikált. A társaság eredetileg július 22-ére időzítette a negyedéves gyorsjelentést, ezért a korábbi ütemezés a befektetők számára váratlan volt.

Az ilyen rendkívüli bejelentések gyakran növelik a bizonytalanságot, mivel a piac hajlamos azt feltételezni, hogy a menedzsment valamilyen kiemelt jelentőségű információ miatt tér el a megszokott kommunikációs menetrendtől. Ez önmagában is hozzájárulhat az árfolyam volatilitásának erősödéséhez.

Átmeneti korrekció vagy tartós fordulat?

A jelenlegi árfolyamreakció alapján a piac egyelőre nem az IBM hosszú távú profitabilitásának érdemi romlását árazza, sokkal inkább azt, hogy az AI-beruházási ciklus átmenetileg átrendeződik, ami a bevételek egy részének későbbi realizálódását eredményezheti.

A következő hetekben ezért kiemelt figyelem irányul majd arra, hogy a többi nagy technológiai vállalat gyorsjelentései megerősítik-e az IBM által felvázolt képet. Amennyiben hasonló megállapítások jelennek meg más szereplők részéről is, az arra utalhat, hogy nem vállalatspecifikus problémáról, hanem az AI-beruházási ciklus új szakaszáról van szó.

 

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