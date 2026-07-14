Ugranak az Infineon célárai – az árazási erő a jövedelmezőségben is megmutatkozhat

Az analóg chipgyártás ciklikus mélypontja jól érzékelhető volt a közelmúltban. A gyorsuló növekedés talán most megváltoztathatja a német Infineon Technologies megítélését is. Persze jó kérdés, hogy a részvény árfolyama mennyiben tükrözi majd inkább a szektorral kapcsolatos vélekedéseket, mint a fundamentumokat. De ezzel együtt is érdemes áttekinteni, hogy hogyan változnak az elemzői becslések.

Az Infineon célárai emelkednek / Fotó: Peter Kneffel

Az Infineon AI adatközponti bevétel előrejelzése

Bár a piacon elterjedt nézet szerint az AI-forradalom elsősorban a GPU-gyártóknak kedvez, a processzorok (CPU) áramellátásáért felelős félvezetők iránti igény szintén nagyon magas. A Goldman Sachs májusi, müncheni vállalatlátogatását követően kiadott véleménye szerint az Infineon növekedési sztoriját a mesterséges intelligencia által vezérelt adatközponti üzletág alapozza meg. Az ügynök-alapú mesterséges intelligencia (Agentic AI) térnyerése további strukturális keresletet generál. A Julius Baer elemzői úgy számolnak, hogy az az adatközpontok energiaellátási igényei hosszú távon 10 milliárd euróra is növelhetik a vállalat adatközponti értékesítési bevételeit. Vételi ajánlás mellett ezért június 30-án célárukat 100 euróra emelték a korábbi 75 euróról. Az elemzőház az elmúlt negyedévben külön kiemelte a véleményük szerint konzervatív menedzsment-várakozásokat és az év/év alapon 25 százalékkal növekvő aktuális rendelésállományt (backlog ordert).

Az HSBC elemzése azt emeli ki, hogy a szűkös kínálati kapacitások feloldásában kulcsszerepet játszik a vállalat drezdai gyáregységének új modulja. A növekedési ütem nehezen követhető. Az év elején az Infineon még úgy jelezte, hogy a drezdai bővítés mintegy 5 milliárd eurós éves bevételi rátát biztosíthat. Sőt, az HSBC szerint a vállalatnál most már körülbelül 6 milliárd eurós teljes kapacitás melletti bevételi potenciállal is lehet számolni.

Ezzel párhuzamosan a HSBC elemzői a menedzsment hivatalos, 2027-re vonatkozó, 2,5 milliárd eurót meghaladó AI adatközponti bevételi iránymutatását is túl konzervatívnak tartják. Saját előrejelzéseikben már 3,3 milliárd eurós (2027), illetve 4,6 milliárd eurós (2028) árbevétellel számolnak ezen a részterületen.

A brit bankház elemzői arra is felhívják a figyelmet, hogy az Infineon már a második, az elsőnél ráadásul jóval szélesebb körű áremelési hullámot jelentette be partnereinek. Hasonlót láthattunk korábban a Texas Instruments, az NXP, az STMicroelectronics vagy a Microchip Technology esetében. A HSBC becslései szerint a két áremelési hullám kumulált hatása elérheti a 20 százalékot, ami drasztikusan javítja a jövedelmezőséget. Az HSBC elemzői június végén a vételi ajánlás fenntartása mellett a célárat 107 euróra emelték a korábbi 68 euróról.