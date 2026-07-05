Megugrott az iPhone-összeszerelő bevétele, de még korai az öröm – Irántól is függ az alkatrészpiac sorsa

Jelentősen megdobta a világ legnagyobb szerződéses elektronikai bérgyártójának forgalmát a mesterséges intelligencia iránti felfokozott kereslet a második negyedévben. A Foxconn a 40 százalékos bevételbővülés mellett a geopolitikai kockázatokra is figyelmeztetett.

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A tajvani elektronikai bérgyártó éves alapon 39,8 százalékos forgalombővülésről adott számot vasárnap, felülmúlva ezzel az elemzői várakozásokat.

Az Apple szervereinek legnagyobb beszállítója és iPhone készülékekeinek első számú összeszerelője 2,51 ezermilliárd tajvani dollár – 78,71 milliárd amerikai dollár – árbevételt ért el a június végén zárult három hónap során. Az LSEG által összeállított elemzői konszenzus 2,37 ezermilliárd tajvani dolláros forgalmat jelzett előre.

A mesterséges intelligencia (MI) iránti erős kereslet jelentősen fellendítette a felhőalapú és hálózati termékek üzletágának bevételeit, míg az intelligens fogyasztói elektronika – amelybe az iPhone-ok is tartoznak – „jelentős” növekedést könyvelhetett el a Foxconn közleménye alapján.

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Csak júniusban 52 százalék feletti növekedést tapasztalt a vállalat, ami rekordot jelentő, 821,8 milliárd tajvani dolláros havi szintű árbevételt jelent.

A kilátások is biztatóak, a harmadik negyedévben az előző negyedévhez és az egy évvel korábbihoz képest is további növekedésre számít a vezetőség az MI-alapú rendszerek kitartóan erős növekedési tendenciáival párhuzamosan. Számszerű előrejelzést ezzel együtt nem adott a menedzsment.

A Foxconn szerint ezzel együtt „továbbra is figyelemmel kell kísérni a változékony globális politikai és gazdasági helyzet hatását”.

A gyártó – további részletek közlése nélkül – a közel-keleti helyzetre utalhatott.

Vasárnap lényegében megszűnt a Hormuzi-szoros déli útvonalán, az ománi partok mentén zajló áthaladás, szombaton pedig több, ezen az útvonalon haladó hajó is hirtelen irányt váltott, iráni nyomásra. Irán többször is kijelentette, hogy a hajóknak kizárólag az Iszlám Köztársaság által kijelölt és engedélyezett útvonalon szabad áthaladniuk a szoroson, és emiatt tüzet nyitott néhány engedély nélkül hajózó tankerre.