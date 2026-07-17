Japán lehet a következő globális piaci sokk kiindulópontja
Japán gazdasága 2026 nyarán különös kettősséget mutat. A Bank of Japan júniusban 1 százalékra emelte az irányadó kamatot, ami 31 éves csúcsnak számít, és jelezte, hogy kész tovább szigorítani, ha az inflációs kockázatok ezt indokolják. A háttérben egyszerre dolgozik a gyenge jen, az importált infláció, a bérnövekedés és az energiasokk: a japán jegybank áprilisi előrejelzése szerint a friss élelmiszereket kiszűrő infláció a 2026-os pénzügyi évben 2,5–3,0 százalék között lehet, miközben a gazdasági növekedés lassulhat a magasabb olajárak és a romló cserearányok miatt.
A japán deviza helyzete
A piacok figyelme azonban most nem csak az inflációra irányul, hanem a jenre. A japán deviza június végén–július elején 40 éves mélypont közelébe gyengült, 162 jen feletti dollárárfolyam mellett, miközben a japán hatóságok korábbi devizapiaci beavatkozásai sem tudták tartósan megfordítani a trendet. A probléma egyszerű: amíg az amerikai kamatszint érdemben magasabb, mint a japán, addig a befektetőknek továbbra is vonzó jenben hitelt felvenni, majd dolláreszközökbe, amerikai kötvényekbe vagy részvényekbe áramoltatni a pénzt.
Ez a klasszikus jen carry trade lényege. A befektető olcsó jenforrást használ, magasabb hozamú eszközbe fektet, és zsebre teszi a kamatkülönbözetet. Csakhogy ez a stratégia addig működik jól, amíg a jen gyenge vagy legalább stabil marad. Ha a jen hirtelen erősödni kezd, a korábban olcsónak tűnő finanszírozás veszteségessé válhat, a pozíciókat pedig gyorsan zárni kell.
Ekkor jön a „reverse carry trade”, vagy pontosabban a carry trade kényszerű leépülése: a befektetők jent vásárolnak vissza, miközben eladják azokat az eszközöket, amelyeket jenből finanszíroztak.
A veszély éppen ebben a láncreakcióban van. Egy váratlan japán kamatemelés, egy erősebb jegybanki üzenet, egy devizapiaci intervenció vagy az amerikai hozamok hirtelen esése egyszerre szűkítheti a kamatkülönbözetet és erősítheti a jent. Ilyenkor a carry trade szereplői nem fokozatosan, hanem sokszor egyszerre próbálnak kijutni ugyanazon az ajtón. A következmény a jen gyors erősödése, a dolláreszközök eladása, a részvénypiaci volatilitás megugrása és akár az amerikai kötvénypiacra nehezedő nyomás lehet.
Japán helyzete azért különösen érzékeny, mert a jegybank egyszerre próbálja megfékezni az inflációt, stabilizálni a jent és elkerülni, hogy a kamatemelések túl nagy sokkot okozzanak az állampapírpiacon.
A Bank of Japan júniusban ugyan kamatot emelt, de a jen gyengesége ezt követően is fennmaradt, ami azt mutatja, hogy a piac egyelőre továbbra is a Fed–BoJ kamatkülönbözetet tartja meghatározónak. A japán vállalatok közben 2026-ban is erős béremeléseket adtak: a Rengo adatai szerint az átlagos bérmegállapodás 5,01 százalékos emelést hozott, immár harmadik éve 5 százalék feletti eredménnyel. Ez a jegybank számára érv lehet a további normalizáció mellett, mert a tartós bérnövekedés támogatja a bér-ár spirál mérsékeltebb, de fenntartható változatát.
A következő japán kamatemelés időzítése ugyanakkor nem lefutott kérdés. A Bank of Japan hivatalos naptára szerint a következő ülések 2026. július 30-31-én, szeptember 17-18-án, október 29-30-án és december 17-18-án lesznek. A legfrissebb Reuters-értesülések szerint a jegybank a július 30-31-i ülésen várhatóan 1 százalékon hagyja a rövid kamatot, miközben felfelé módosíthatja a növekedési előrejelzést, és továbbra is figyel az inflációs túllövés kockázatára. Egy másik Reuters-anyag szerint a legtöbb megkérdezett elemző a következő kamatemelést inkább 2026 októbere és decembere közé várja.
Ez alapján a legvalószínűbb forgatókönyv jelenleg az, hogy júliusban még kivár a Bank of Japan, majd az őszi-év végi időszakban léphet újra, ha a gyenge jen, a béroldali nyomás és az árak áthárítása továbbra is fennmarad. A japán kormányhoz közel álló egyik gazdasági tanácsadó, Toshihiro Nagahama szintén mérsékelt, fokozatos kamatemelési pályát tartana indokoltnak, és két további emelést említett nagyjából féléves ütemben.
A piac számára azonban nem csak az számít, hogy pontosan mikor jön a következő 25 bázispont. A valódi kérdés az, hogy a befektetők mikor kezdik elhinni: Japánban véget ért az ingyenpénz korszaka. Ha ez a felismerés hirtelen érkezik, akkor a jen carry trade nem lassan olvad le, hanem egyszerre csapódhat vissza a piacokra.
A jen évtizedeken át a globális likviditás egyik csendes motorja volt. Most könnyen lehet, hogy ugyanebből a motorból lesz a következő piaci turbulencia gyújtópontja.
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