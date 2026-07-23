Történelmi szintek mindenhol – mi jöhet most Japánban?

Japánban jelenleg egyszerre több történelmileg is jelentős esemény figyelhető meg. Devizájuk 40 éves mélypontokon jár, 163 jen fölötti dollárárfolyamon. Mindeközben a Bank of Japan 1 százalékra emelte az alapkamatot, ami pedig 1995 óta a legmagasabb szint és az év hátralévő részében még legalább egy, 25 bázispontos emelést vár a piac. Ezzel párhuzamban a japán hosszú hozamok is több évtizedes magasságokban járnak, egyre inkább megközelítve az amerikai hozamszinteket. Ez alapvetően jen erősítő tényező is lehetne, de mégis mást látni.

Japán – újabb kamatemelés jöhet? / Fotó: Andrzej Rostek

Japánban nem díjazzák az élénkítő intézkedéseket

Köztudott, hogy Japán GDP-arányos bruttó államadóssága már jó ideje kiemelkedő, 250 százalék körül alakul. Ez sajátos adósság szerkezetüknek köszönhetően évtizedek óta fenntartható és továbbra is annak tűnik. Azonban a tavaly október óta hivatalban lévő miniszterelnök expanzív fiskális politikát folytat a gazdasági növekedés fellendítése érdekében. Több kiadásnövelő intézkedést, illetve adócsökkentést is bejelentettek, mint például egyes, az élelmiszerekre vonatkozó fogyasztási adók részleges felfüggesztését a megélhetési költségek csökkentése érdekében. A túlköltekezés gyanúja, illetve a jegybank visszafogott kötvényvásárlásai miatt megnövekedtek a hosszú lejáratú hozamok. Az e fajta hozamemelkedés azonban jellemzően nem vonzza be a tőkét, hanem éppen ellenkezőleg, inkább elriasztja azt. Ez pedig a deviza gyengüléséhez vezet.

Mást áraz a piac

A piac egyértelműen a rövid lejáratú hozamokat árazza, ami esetén hiába emelte a japán jegybank 30 éves csúcsra az alapkamatot, az amerikai kamatkülönbözet továbbra is jelentős, ráadásul a Fed is inkább a szigoritás irányába mozdult el. Emiatt továbbra is vonzó célpont maradt a japán deviza a carry trade ügyletek finanszírozására. Másfelől hiába jönnek az elmúlt hónapokban az energiaár sokk ellenére pozitív folyó fizetési mérleg adatok, ez csak egy számviteli illúziónak tűnik. A külföldi befektetésekből származó bevételek jó része nem tér vissza az országba, így sosem váltják azt át jenre. Egy harmadik tényező, ami szintén nyomás alatt tartja az árfolyamot, hogy hiába a japán tőzsde szárnyalása (a japán tőzsdeindex, a Nikkei szintén történelmi csúcs közelében van), ezzel egyidejűleg a külföldi befektetők lefedezik a devizakitettségeiket, csökkentve saját kockázataikat. Erre utalnak az intézményi befektetők rekordközeli jen short pozíciói is. Miközben a japán lakosság egy ideje már nettó long pozícióba fordult, egy esetleges intervencióra számítva.

A korábbi sikertelenség után jöhet az újabb?

Az elmúlt években már több alkalommal is élt a jegybank a devizapiaci intervenció lehetőségével a jen megerősítése érdekében. Ez azt jelenti, hogy a nyílt piacon a devizatartalék közül eladnak, például amerikai államkötvényeket, amit aztán japán jenre váltanak.

Április végén történetük legnagyobb intervencióját hajtották végre, amikor az árfolyam átlépte a 160-as szintet. A japán pénzügyminisztérium adatai szerint 73,4 milliárd dolláros beavatkozásról beszélhetünk, amivel a teljes devizatartalék május végére 1100 milliárd dollárra esett.

Érdemi és hosszan tartó jen erősödés azonban nem követte a beavatkozást, felvetve egy esetleges további intervenció értelmét. Ennek ellenére rendszeresen alkalmaznak szóbeli intervenciót a japán döntéshozók, például a pénzügyminiszter is. A piac azonban figyelmen kívül hagyja ezeket a kijelentéseket, mert a hatóságok ugyanazt az üzenetet ismételgetik, miszerint szükség esetén készek határozott lépéseket tenni.