Fölényesen múlta felül a várakozásokat a JPMorgan, nem panaszkodhatnak a Wells Fargo részvényesei sem

Régen teljesítette túl olyan mértékben a piaci várakozásokat a JPMorgan, mint a június végén lezárt második negyedévben. Jól indult tehát a jelentési szezon az amerikai bankszektorban.

Minden üzletágban rekordot döntött a JPMorgan / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Minden üzletágban rekordot döntött a JPMorgan

A legnagyobb amerikai pénzintézet nettó nyeresége éves bázison 41 százalékkal, 21,2 milliárd dollárra ugrott, bár ha kivesszük ebből a Visa-részvények átstrukturálásából és értékesítéséből származó 4,6 milliárd dollárt és néhány további egyszeri tételt, akkor a növekedés mértéke már jóval szerényebb, "mindössze" 13 százalék.

Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) is 7,7 dollárra emelkedett, míg az elemzők csupán 5,85 dollárra számítottak. A nagybank bevételei is fölényesen vitték át a lécet, hiszen az előzetesen becsült 50,19 milliárd dollár helyett 58 milliárd folyt be a kasszába.

A cég teljesítménye roppant erős volt, minden üzletágban rekordot döntött a bevételünk

– emelte ki Jamie Dimon vezérigazgató.

Az egyes üzletágak közül hatalmas csúcsra futott az értékpapír-kereskedelem, azon belül a részvénykereskedelem bevételei nem kevesebb mint 86 százalékkal, 6 milliárd dollárra nőttek, azaz 2,11 milliárd dollárral szárnyalták túl az elemzők várakozásait.

A fix kamatozású eszközök forgalma ugyanakkor alulmúlta a piaci konszenzust, hiszen csak 6 százalékkal, 6,1 milliárd dollárra nőtt, ami egy hajszállal a StreetAccount 6,22 milliárd dolláros becslése alatt maradt. A ludas az árupiac volt, ahonnan a vártnál kevesebb bevétel folyt be, valószínűleg az olajárak csökkenésére nem számítottak az elemzők.

A legnagyobb amerikai bank befektetési banki divíziója is 30 százalékkal, 3,3 milliárd dollárra növelte díjbevételét, miközben a konszenzusos becslés 2,82 milliárd dollár volt. A JPMorgan „különösen erős teljesítményt” nyújtott a részvényjegyzési díjak területén, ami a SpaceX tőzsdei bevezetésének köszönhető.

A nettó kamatbevétel a negyedévben 25,5 milliárd dollárra hízott, a s a bank egész éves előrejelzését 105,5 milliárd dollárra emelte.

Az amerikai gazdaság figyelemre méltó ellenálló képességről tett tanúbizonyságot idén, a növekvő üzleti beruházások és az erős munkaerőpiac következtében. Ezt az erősödést számos kedvező tényező támogatja, beleértve a mesterséges intelligencia által vezérelt tőkebefektetéseket, a fiskális ösztönzőket és a hatékonyabb szabályozás előnyeit is

– hangsúlyozta még Dimon.