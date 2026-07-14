Fölényesen múlta felül a várakozásokat a JPMorgan, nem panaszkodhatnak a Wells Fargo részvényesei sem
Régen teljesítette túl olyan mértékben a piaci várakozásokat a JPMorgan, mint a június végén lezárt második negyedévben. Jól indult tehát a jelentési szezon az amerikai bankszektorban.
Minden üzletágban rekordot döntött a JPMorgan
A legnagyobb amerikai pénzintézet nettó nyeresége éves bázison 41 százalékkal, 21,2 milliárd dollárra ugrott, bár ha kivesszük ebből a Visa-részvények átstrukturálásából és értékesítéséből származó 4,6 milliárd dollárt és néhány további egyszeri tételt, akkor a növekedés mértéke már jóval szerényebb, "mindössze" 13 százalék.
Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) is 7,7 dollárra emelkedett, míg az elemzők csupán 5,85 dollárra számítottak. A nagybank bevételei is fölényesen vitték át a lécet, hiszen az előzetesen becsült 50,19 milliárd dollár helyett 58 milliárd folyt be a kasszába.
A cég teljesítménye roppant erős volt, minden üzletágban rekordot döntött a bevételünk
– emelte ki Jamie Dimon vezérigazgató.
Az egyes üzletágak közül hatalmas csúcsra futott az értékpapír-kereskedelem, azon belül a részvénykereskedelem bevételei nem kevesebb mint 86 százalékkal, 6 milliárd dollárra nőttek, azaz 2,11 milliárd dollárral szárnyalták túl az elemzők várakozásait.
A fix kamatozású eszközök forgalma ugyanakkor alulmúlta a piaci konszenzust, hiszen csak 6 százalékkal, 6,1 milliárd dollárra nőtt, ami egy hajszállal a StreetAccount 6,22 milliárd dolláros becslése alatt maradt. A ludas az árupiac volt, ahonnan a vártnál kevesebb bevétel folyt be, valószínűleg az olajárak csökkenésére nem számítottak az elemzők.
A legnagyobb amerikai bank befektetési banki divíziója is 30 százalékkal, 3,3 milliárd dollárra növelte díjbevételét, miközben a konszenzusos becslés 2,82 milliárd dollár volt. A JPMorgan „különösen erős teljesítményt” nyújtott a részvényjegyzési díjak területén, ami a SpaceX tőzsdei bevezetésének köszönhető.
A nettó kamatbevétel a negyedévben 25,5 milliárd dollárra hízott, a s a bank egész éves előrejelzését 105,5 milliárd dollárra emelte.
Az amerikai gazdaság figyelemre méltó ellenálló képességről tett tanúbizonyságot idén, a növekvő üzleti beruházások és az erős munkaerőpiac következtében. Ezt az erősödést számos kedvező tényező támogatja, beleértve a mesterséges intelligencia által vezérelt tőkebefektetéseket, a fiskális ösztönzőket és a hatékonyabb szabályozás előnyeit is
– hangsúlyozta még Dimon.
A Wells Fargo is felülteljesített
A Wells Fargo részvényesei sem panaszkodhatnak. A bank a második negyedévben 6,4 milliárd dolláros, azaz részvényenként 2 dolláros nettó nyereségről számolt be, ami 17 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 5,49 milliárd dollárhoz, illetve részvényenként 1,60 dollárhoz képest. A Barron's elemzőcég szerint az elemzők részvényenként 1,72 dolláros nyereségre és 21,9 milliárd dolláros bevételre számítottak.
Az Egyesült Államok harmadik legnagyobb bankja a teljes bevételét ehhez képest éves bázison 9 százalékkal, 22,6 milliárd dollárra növelte.
A nem kamatjellegű bevételek 13 százalékkal, 10,3 milliárd dollárra emelkedtek, meghaladva a Bloomberg-konszenzus 9,44 milliárd dolláros becslését. A nettó kamatbevétel pedig 5 százalékkal, 12,3 milliárd dollárra nőtt, ami összhangban van a piaci várakozásokkal.
A két bank vártnál jobb gyorsjelentése dacára mindkét részvény lefordult a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, a JPMorgan 2,5, a Wells Fargo 1,6 százalékkal. Telhetetlenek a befektetők.
Év eleje óta a JPMorgan árfolyama 2,8 százalékkal nőtt, míg a Wells Fargoé 7,9 százalékkal csökkent.