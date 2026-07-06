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Döntött a Tisza-kormány: brutális hitelt vesz fel Magyarország az uniós pénzek miatt – ezt tudjuk most az új eurókötvényekről

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Két új eurókötvény kibocsátását tervezi a magyar állam, vélhetően az uniós forrásokhoz kapcsolódó projektek előfinanszírozásához. A kötvénykibocsátással ötmilliárd euró forráshoz juthat Magyarország.
K. T.
2026.07.06, 11:52
Frissítve: 2026.07.06, 12:51

Euró kötvények kibocsátására készül Magyarország, amely általános finanszírozási célokra - feltehetőleg a lehívott uniós forrásokhoz kapcsolódó projektek előfinanszírozásához - használna fel. Az új magyar állampapírokat még hétfőn beárazhatják - derül ki a Bloomberg adataiból.

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Az uniós források kapcsán kerülhet sor új eurókötvények kibocsátására / Fotó: Anadolu via AFP

A két eurókötvény-sorozat kibocsátásával ötmilliárd euró forrást vonna be az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A kötvényeket akár már a mai nap folyamán beárazhatják. 

Két új eurókötvény is érkezik, az uniós források miatt kellehet a pénz

A hírügynökség értesülései alapján mindkét állampapírsorozat fix, éves kamatozású, és kamatszintje az euro midswaphoz kötött:

  • az öt évnél hosszabb (2032. március 23-) lejáratú eurókötvény 115 bázisponttal az euró midswap feletti kamatot fizet,
  • a másik, tíz év feletti (2037. május 21-i) lejáratú sorozat pedig 160 bázispontos kamatprémiumot fizet az euró midswap felett.

A Portfolio arról ír, hogy a mintegy 1775 milliárd forintnyi forrásbevonást az európai uniós helyreállítási alapból lehívható 10 milliárd euró támogatás előfinanszírozási igénye, vagyis a rövidtávú likviditás biztosítása indokolhatja. 

Az Európai Bizottság ugyanis a Magyarországot illető felszabadított forrásokat  akkor téríti meg, ha a projektek végrehajtották. Ezzel együtt az év végén már jelentős mértékű uniós pénz érkezhet meg hazánkba.

Kihasználja Magyarország javuló megítélését az új kormány

Ez lesz hazánk első nemzetközi kötvénykibocsátása a Magyar-kormány májusi megalakulása óta. A kibocsátás időzítése arra utal, hogy az új kabinet igyeszik kihasználni Magyarország befektetők körében meglévő kedvező megítélését, amit a kormányváltás, az Európa-párti politikai fordulat és az euró bevezetése iránti elkötelezettség váltott ki.

A magyar állam által korábban kibocsátott, 2035-ben lejáró, euróban denominált magyar állampapírok hozama a márciusi csúcshoz képest közel 2 százalékponttal esett vissza, és 3,94 százalékon állt hétfőn. 

Az erős kereslet alátámasztja Magyarország vonzerejét mint leendő euróövezeti tagot, valamint a kedvező feltörekvő piaci környezetet, ami a befektetők által az ország adósságának tartásáért követelt felár szűküléséhez vezet

 – nyilatkozta a Bloombergnek Guillaume Tresca, a Generali Asset Management globális feltörekvő piaci stratégája.

Magyarország januárban 3 milliárd euró értékben adott el eurókötvényeket, márciusban pedig egy meglévő kötvényből további 1,2 milliárd dollárt vett fel a választások előtti kiadások finanszírozására. 

Tresca arra számít, hogy Magyarország a hétfői kibocsátást követően még ebben az évben dollárban denominált kibocsátást is végrehajt majd.

Ahogyan arról az előző héten beszámoltunk, az ÁKK 2026-ra vonatkozó finanszírozási terve időarányosan 108 százalékosan teljesült az első félévben. Ezen belül az intézményi devizakibocsátások ugyanakkor csupán 60 százalékban teljesültek az idei első hat hónap során.

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